Barca de 8+1 mixt, în componența Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu, a încheiat pe primul loc ultima cursă a competiției, potrivit News.ro.

Timpul înregistrat de echipajul tricolor a fost: 05:35.75.

Este a treia medalie de aur la ediția din acest an pentru Simona Radiș și Adriana Adam, care au scris astfel istorie. Ele au câștigat aurul și la dublu vâsle, dar și la 8+1 feminin, alături de Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu.

Cele două sportive au devenit primele din istoria Campionatelor Mondiale de Canotaj care cuceresc trei medalii de aur la aceeași ediție a competiției.