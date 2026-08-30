Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu au încheiat cursa cu timpul 05:51.88, record mondial, potrivit News.ro.

Sportivele tricolore au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire. Pentru Simona Radiș este al doilea aur de la actuala ediție, după cel obținut vineri alături de Adriana Adam, la dublu vâsle.

De la ora 16:08, are loc la Amsterdam finala la 8+1 mixt, cu echipajul românesc Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu (finala A).