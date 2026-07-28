Noutăți sunt și pe drumul expres Târgu Jiu - Craiova.

Viaductul de la Boița, zona montană a autostrăzii Sibiu - Pitești, care traversează Valea Oltului, este realizat printr-o tehnologie specială și la final va fi o structură impresionantă.

Cum va fi montat

Lansarea incrementală - cum este numită tehnica - presupune împingerea treptată a structurii metalice cu ajutorul unui "nas metalic" și a unor cricuri hidraulice deasupra celor trei picioare ale viaductului. Din cauza curburii din zonă, lansarea tablierului se va face dintr-un sens până la jumătate și din celălalt la fel. La final va avea o lungime de 312 metri și o lățime de 25, cu un total de 5 benzi de mers. Șoferii vor circula pe aici la 50 de metri, în punctul cel mai înalt.

Tablierul va fi realizat dintr-un aliaj de oțel și cupru. Acesta din urmă formează pe suprafața tablierului un strat de protecție, astfel încât vopsirea nu va mai fi necesară.

Alexandru Bogdan, inginer constructor: Avem 80 de mii de șuruburi de înaltă rezistență pretensionate pe acest viaduct. Fiecare șurub, dacă vă puteți închipui, are propria lui fișă de calitate, este strâns la forța cerută prin proiect.

Sute de muncitori pe șantier

Pe șantierul secțiunii 5 lucrează acum 700 de oameni. Mulți au realizat structuri asemănătoare în Turcia.

Constructorii pregătesc și alte lucrări de anvergură, nu departe de aici, pentru un viaduct lung de 740 de metri.

Cristian Tudor, purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova: Va fi cel mai lung de pe această secțiune și cel mai spectaculos, pentru că se va folosi o tehnologie pentru prima dată în România. Echipamentele se vor turna între pile, direct grinda pe pile.

Între timp, pe Valea Oltului, circulația este infernală. Parcurgerea celor 100 de kilometri durează peste 3 ore, în unele zile.

Autoritățile au anunțat și că primul tronson al Drumului Expres Târgu Jiu – Filiași, parte din viitoarea legătură rutieră de mare viteză dintre Târgu Jiu și Craiova, are constructor. Porțiunea are aproximativ 19 kilometri, iar contractul se ridică la aproape 2 miliarde de lei, fără TVA.