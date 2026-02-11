„Clubul a luat decizia de a face o schimbare în ceea ce priveşte postul de antrenor principal al echipei masculine. Thomas Frank va părăsi clubul astăzi.

Thomas a fost numit în iunie 2025 şi am fost hotărâţi să îi acordăm timpul şi sprijinul necesar pentru a construi împreună viitorul.

Cu toate acestea, rezultatele şi performanţele au determinat Consiliul de Administraţie să concluzioneze că este necesară o schimbare în acest moment al sezonului.

Pe tot parcursul perioadei petrecute la club, Thomas s-a comportat cu un angajament neclintit, dând tot ce a avut mai bun în eforturile sale de a duce clubul mai departe. Dorim să îi mulţumim pentru contribuţia sa şi îi urăm mult succes în viitor”, se arată în comunicatul clubului Tottenham.

Înfrângere cu Newcastle înaintea anunţului

Formaţia Tottenham, cu fundaşul Radu Drăguşin integralist, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Newcastle, în etapa a 26-a din Premier League.