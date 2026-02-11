Partea vătămată este jurnalista Emilia Șercan.

Directorul suspendat al Bibliotecii Naționale a României, Adrian Cioroianu, va trebui să facă față unor acuzații de divulgare a unor informații secret de serviciu, nedestinate publicității.

Totul a început după un scandal de acum 2 ani, izbucnit chiar în sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale, acolo unde jurnalista de investigații Emilia Șercan ceruse și primise aprobarea să studieze teza de doctorat a lui Mircea Geoană, la vremea respectivă secretar general adjunct al NATO și posibil potențial candidat la vremea respectivă la președinția României.

Ei bine, totul a plecat după ce jurnalist Emilia Șercan s-a plâns de condițiile din sălile de lectură. Era și atunci destul de rece, în sălile de lectură era chiar foarte frig, și de la postările pe platformele sociale s-a ajuns la un război în toată regula, război în care Adrian Cioroianu ar fi divulgat faptul că Emilia Șercan îi cercetează teza de doctorat a lui Mircea Geoană, fapt ce, spune Emilia Sercan, i-ar fi compromis demersul și chiar ar fi expus-o unor presiuni și chiar atacuri venite pe aceleași platforme sociale.

Ei bine, în acel context, Emilia Șercan a făcut plângere penală împotriva lui Adrian Cioroianu, care încerca să explice că nu a fost vorba despre o infracțiune sadea și că mai degrabă s-a purces la o dezbatere de idei și că nu el ar fi fost cel care ar fi divulgat faptul că Șercan cercetează această teză de doctorat, despre care puteau să apară elemente că ar fi plagiată.

După o anchetă de câteva luni bune de zile, iată dosarul a ajuns în stare de judecată. A trecut între timp și de faza camerei preliminare, iar judecătorul care urmează să-i decidă soarta lui Adrian Cioroianu a dat citire rechizitoriului, iar apoi a oferit prilejul Emiliei Șercan să descrie cu lux de amănunte tot ceea ce s-a întâmplat în această poveste, care, iată, a debutat în sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale și apoi, pur și simplu a traversat strada în sălile de judecată ale Tribunalului București.

Iată, așadar, un prim termen de judecată în care Emilia Șercan va încerca să îl convingă pe judecător că este victima acestei infracțiuni, dar și prilej cu care ea s-a constituit în mod oficial parte civilă, pretinzând din partea lui Cioroianu, evident, dacă va fi condamnat, daune morale de 5.000 lei.

Așadar, se anunță un proces interesant, cu dezbateri, audieri, la capătul căruia Adrian Cioroianu, care la intrarea în sediul instanței, nu a vrut să comenteze câtuși de puțin acuzațiile pentru care este judecat, riscă să fie condamnat. Pentru infracțiunea pentru care este judecat, pedeapsa poate merge între trei luni și 3 ani de închisoare sau cel puțin o amendă penală.

Însă nu trebuie să uităm că, inițial, în cadrul aceleiași anchete făcută de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, el fusese suspectat inclusiv de șantaj, din pricina nor mesaje, care acuzație, însă, a căzut în mod categoric, pentru că procurorul anchetator a apreciat că acele afirmații, acele fapte nu sunt prevăzute de legea penală sau nu au fost săvârșite cu vinovăția prevăzută de lege.