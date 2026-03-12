Darren Cooper se afla în concediu medicalcând directorul său regional a postat un mesaj în care îi lăuda pe liderii bărbați care „vin zilnic la muncă, poartă ecusonul și oferă sprijin, îndrumare și leadership”, scrie Independent.

După ce a realizat că nu fusese inclus, Cooper a declarat tribunalului din Cardiff că s-a simțit „exclus, umilit și demnitatea îi fusese încălcată”.

Tribunalul i-a dat dreptate, recunoscând hărțuirea legată de dizabilitate și tratamentul nefavorabil cauzat de aceasta. În audierea ulterioară privind despăgubirile, s-a decis că va primi 11.852 de lire sterline (echivalentul a13.737 euro), dintre care 7.500 pentru prejudiciu emoțional.

Postarea care a declanșat scandalul

În noiembrie, managerul său direct, Matt Hourihan, a postat pe Yammer și LinkedIn un mesaj pentru a celebra Ziua Internațională a Bărbatului.

Hourihan a scris că vrea să-i sărbătorească pe liderii bărbați din echipa sa și să le mulțumească pentru eforturile lor în magazinele din sudul Țării Galilor, Gloucestershire și Worcester, locuri „unde colegii iubesc să lucreze, iar clienții să facă cumpărături”.

El a subliniat că aceștia, în ciuda vieții aglomerate și a problemelor personale, vin zilnic la muncă, își pun ecusonul și oferă sprijin, îndrumare și leadership miilor de colegi din regiune.

Postarea, care includea o fotografie cu toți managerii regionali etichetați, l-a omis însă pe Cooper, a constatat tribunalul.

Potrivit tribunalului, Cooper a suferit „daune suplimentare incalculabile” asupra sănătății sale, precum și stresul de a răspunde întrebărilor prietenilor și colegilor despre posibila sa plecare de la Sainsbury’s.

Hourihan a declarat că, fiindcă Cooper și-a șters WhatsApp și spusese că nu vrea să fie contactat, a considerat mai potrivit să nu îl includă în postare.

De asemenea, a explicat că nu avea o fotografie cu Cooper și că i-ar fi fost nepotrivit să ceară una. După numeroase discuții privind data revenirii la muncă, Cooper a fost concediat în iunie 2023.

Ulterior, el a dat compania în judecată pentru discriminare pe criterii de dizabilitate, hărțuire, tratament nefavorabil și concediere abuzivă.