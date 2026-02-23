Propunerea legislativă completează articolul 18 indice 1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.

"Pentru fiecare sportiv legitimat, antrenor, colectiv tehnic din cadrul structurilor sportive private, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea cheltuielilor cu plata salariilor sau remuneraţiilor acestuia de orice altă natură, într-un cuantum de maximum 30 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, pe an, precum şi pentru plata unor prime de victorie sau realizare de obiectiv final sau intermediar stabilit într-un cuantum de maximum 0,5 salarii minime brute pe ţară garantate în plată/victorie sau obiectiv, dar nu mai mult de 12 prime de victoriei/obiectiv pe an", stipulează actul normativ adoptat.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.