Caz incredibil în Botoșani. Angajații unui club sportiv, nevoiți să sară gardul pentru a ajunge la muncă

Un club sportiv din Botoşani a rămas, de luni, fără cale de acces în incintă, după ce terenul pe care se făcea intrarea în clădire a devenit proprietate privată.

Clubul Sportiv Şcolar (CSŞ) a pierdut, în baza unei sentinţe judecătoreşti, dreptul de servitute, iar de luni instituţia publică nu mai are cale de acces, ca urmare a faptului că proprietarul imobilului vecin nu a mai permis utilizarea aleii respective.

În acest moment, CSŞ este înconjurat de terenuri private, iar pentru a ajunge la serviciu, cadrele didactice şi personalul auxiliar de la clubul sportiv sunt nevoite să treacă printr-una din curţi şi să sară un gard.

"În 2010 a început un proces privind dreptul de servitute al instituţiei noastre, iar acum o lună ni s-a comunicat că am pierdut acest drept. (...) Eu şi inclusiv profesorii trebuie să sărim acest gard ca să ajungem la instituţie. Spuneţi şi dumneavoastră cum putem intra! O să ne construim o tiroliană. Este o hotărâre judecătorească şi nu ne putem băga. Toată lumea este conştientă de acest lucru. Suntem înconjuraţi de proprietăţi private", a afirmat directorul CSŞ Botoşani, Constantin Nacu.

Acesta a informat atât Inspectoratul Şcolar, cât şi administraţia locală, cerând sprijin pentru identificarea unei soluţii.

Proprietarul terenului pe care se afla până acum calea de acces susţine că a interzis utilizarea aleii, ca urmare a faptului că a început amenajarea curţii proprii.

"Mă judec cu vecinii mei de opt ani. Am câştigat procesul şi la Judecătorie, şi la Tribunal. Este hotărâre definitivă. Nu au voie să treacă pe la mine prin curte. Nu au făcut nimic să îşi găsească altă cale de acces. Este o proprietate privată. Am cumpărat proprietatea, şi câţi metri pătraţi am cumpărat atâţia vrem să deţinem", susţine Ciprian Bidaşcă.

