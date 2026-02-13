România a fost repartizată în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, ediţia 2026/2027, alături de Polonia, Bosnia-Herţegovina şi Suedia, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi seara, la Bruxelles.

Programul complet al meciurilor din grupă este următorul:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herţegovina, Suedia – România

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România - Bosnia-Herţegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina - Suedia, Polonia – România

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina - Polonia, România – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România - Polonia, Suedia - Bosnia-Herţegovina

Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina - România, Polonia – Suedia

România vine din postura de câştigătoare a Grupei C2 în ediţia 2024/25 (cu Kosovo, Cipru şi Lituania), cu victorii pe linie.

În Grupa B4, în locul Suediei trebuia să fie Kosovo, dar una dintre condiţiile tragerii la sorţi era ca Bosnia-Herţegovina şi Kosovo să nu se afle în aceeaşi grupă, astfel că Suedia a fost mutată în grupa României.

Primele patru etape vor fi grupate în perioada 24 septembrie-6 octombrie, astfel etapa 1 - 24-26 septembrie 2026, etapa 2 - 27-29 septembrie 2026, etapa 3 - 30 septembrie-3 octombrie 2026, etapa 4 - 4-6 octombrie 2026. Ultimele două etape vor avea loc în noiembrie, etapa 5 - 12-14 noiembrie 2026, iar etapa 6 - 15-17 noiembrie 2026.

Sferturile de finală ale Ligii A sunt programate în perioada 25-30 martie 2027, când vor avea loc şi barajele de promovare/retrogradare Ligile A/B şi B/C. Turneul final se va juca în intervalul 9-13 iunie 2027.