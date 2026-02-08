Meciul de pe Mapei Stadium a fost la discreţia oaspeţilor, care au marcat de două ori în prima repriză, ambele goluri din assisturile lui Federico Dimarco. Mai întâi a înscris Yann Bisseck, în minutul 11, apoi Marcus Thuram a majorat avantajul, în minutul 28. După pauză, Lautaro Martinez şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, pentru ca Dimarco să paseze decisiv şi la al patrulea gol al interiştilor, marcat de Akanji, în minutul 53.

Nemanja Matic le-a lăsat pe gazde în zece, în minutul 55, cu al doilea galben, iar Luis Henrique a înscris, în minutul 88, pentru Sassuolo – Inter Milano 0-5.

Echipa lui Chivu e prima în clasament, cu 58 de puncte. Sassuolo e a 11-a, cu 29 de puncte, potrivit News.ro.