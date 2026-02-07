„Santiago Gallon l-a ucis într-o discotecă pe Andres Escobar, care tocmai jucase la Campionatul Mondial. Fapta a distrus imaginea internațională a țării. Ieri, Santiago Gallon a fost ucis în Mexic", a postat Petro pe X, , transmite EFE, preluat de Agerpres.

Escobar, fundaș la Atletico Nacional, a fost împușcat de șase ori, pe 2 iulie 1994 la Medellin, la ieșirea dintr-o discotecă, de către bodyguardul fraților Gallon, Humberto Munoz Castro, după ce aceștia îl insultaseră pentru autogolul marcat în meciul Columbia–SUA (1-2), care contribuise la eliminarea echipei din faza grupelor.

Gallon a fost arestat în 1995 pentru implicarea în crimă, condamnat în 2009 la trei ani pentru finanțarea unui grup paramilitar, capturat în 2018 pentru trafic de droguri spre Europa, dar eliberat pe 31 decembrie acelui an de un judecător din Medellin. De atunci trăia în Mexic.