La rândul lor, oficialii de la Teheran avertizează că încă au ași în mânecă, pe care nu i-au arătat până acum în război. În acest timp, noua rundă de negocieri de la Islamabad stă sub semnul incertitudinii. Delegația americană, condusă de vicepreședintele JD Vance, este pe picior de plecare încă de luni, însă iranienii pretind că nu s-au hotărât dacă participă sau nu.

„Intrați într-o zonă supusă unei blocade militare. Dacă veți încerca să încălcați blocada, vom impune respectarea ei prin forță”.

27 nave care urmau să ajungă ori au plecat din porturi iraniene au fost forțate să se întoarcă din drum, potrivit armatei americane.

Pe de altă parte, Comandamentul Central a distribuit pe rețelele sociale fotografii de la capturarea cargobotului iranian Touska, care plecase din China pe 25 martie.

După ce timp de 6 ore a ignorat somațiile, nava a fost oprită cu "o gaură în sala motoarelor", apoi abordată de pușcași marini care au coborât în rapel din elicoptere.

Ministerul de externe de la Teheran a condamnat vehement ceea ce a numit acțiunea brutală și ilegală a armatei americane și a cerut eliberarea imediată a echipajului.

Foad Izadi of the University of Tehran: „Să ataci un vas iranian cu 24 de ore înaintea unor negocieri nu e o idee bună. Aici avem cultura rezistenței. Dacă faci presiuni asupra Iranului, așa cum face Trump, nu vei obține ce îți dorești. Aici nu vorbim de afaceri imobiliare la New York. Vorbim de a purta discuții cu o țară care are în spate 6.000 de ani de civilizație".

Dar surse din domeniul securității maritime, citate de Reuters, declară că nava de transport containere Touska ar fi avut la bord articole cu dublă utilizare, care ar putea fi folosite în scopuri militare, între care țevi ori componente electronice.

Pe de altă parte, Pentagonul a difuzat imagini cu momentul în care Marina Americană a preluat controlul asupra unui petrolier folosit de iranieni pentru a eluda sancțiunile și blocada. Acțiunea a avut loc în Oceanul Indian.

Liderul de la Casa Albă insistă că blocada navală nu va fi ridicată până când nu va fi încheiat un acord cu Teheranul. Și avertizează că armistițiul cu Iranul va expira „mâine seara, ora Washingtonului" și este „foarte puțin probabil" să îl prelungească.

Donald Trump: „Dacă nu încheiem un acord, atunci reîncepe războiul. Suntem gata să reluăm bombardamentele, adică armata e pregătită. Dar cred că vom ajunge să semnăm un acord grozav pentru că nu au de ales (iranienii)”.

Chris Wright, Secretar în domeniul Energiei (echivalentul ministrului Energiei): „Președintele (Trump) folosește toate pârghiile posibile pentru a exercita presiuni asupra regimului iranian. Este un negociator creativ. Face presiuni în multiple feluri. Se folosește cu abilitate de incertitudine”.

În schimb, președintele parlamentului iranian a transmis Casei Albe că Teheranul s-a "pregătit să arate cărți noi pe câmpul de luptă" și că "nu va accepta negocieri sub amenințarea forței".

Gen. (r) Wesley Clark, fost comandant suprem al forțelor aliate NATO în Europa: „Strâmtoarea Ormuz a fost fortificată de ani de zile, iar iranienii au învățat cu siguranță din asta. Dispun de tehnologie chineză. Pot observa în timp real mișcările flotei americane. Iranienii știu acum că au un atu strategic real, mai util decât o armă nucleară, și l-au folosit. Și nu cred că noi avem un răspuns pentru asta”.

Într-un alt mesaj pe Truth Social, Trump s-a referit la recuperarea rezervelor de uraniu îmbogățit pe care le deține Iranul - "Operațiunea Midnight Hammer” (din iunie 2025) - a dus la distrugere completă și totală a siturilor nucleare din Iran. Prin urmare, excavarea acestora va fi un proces lung și dificil - a scris Trump.

Pentru comentatori, șuvoiul de amenințări, somații și acuzații reciproce, precum și escaladarea tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, sunt în primul rând manevre de negociere, prin care fiecare tabăra încearcă să smulgă concesii adversarului. Asta nu înseamnă totuși că excesele retorice și jocul la cacealma nu ar putea compromite șansele unui acord.