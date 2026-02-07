„FC Barcelona doreşte să informeze că a notificat oficial astăzi compania promotoare a Super Ligii Europene şi cluburile implicate cu privire la retragerea sa din acest proiect", a scris clubul catalan într-un comunicat.

Acest anunţ reprezintă o nouă întorsătură în această saga, la câteva luni după decizia Curţii de Apel din Madrid care a confirmat că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” prin încercarea de a împiedica crearea acestei competiţii, rivală a Ligii Campionilor, în 2021.

Barcelona a transmis notificarea de retragere

Sub presiunea publică şi instituţională, multe cluburi care acceptaseră anterior să se alăture proiectului s-au retras, dar nu şi FC Barcelona sau Real Madrid.

Potrivit unei surse apropiate cazului, gigantul spaniol şi promotorul Superligii, A22 Sports Management, au decis la sfârşitul lunii octombrie 2025 să dea în judecată UEFA pentru daune de peste 4 miliarde de euro.

Cluburile au cedat presiunii publice

Bazându-se pe hotărâri judecătoreşti în favoarea sa, un reprezentant al A22 a declarat pentru AFP că firma are „dreptul de a crea o competiţie” şi că UEFA nu mai are niciun mijloc de a împiedica acest lucru.

UEFA susţine însă că domeniul de aplicare al hotărârii de apel de la sfârşitul lunii octombrie 2025 este incert, deoarece sancţionează reguli care erau în vigoare în 2021, dar au fost modificate în anul următor.