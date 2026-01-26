Se pare că Michael Schumacher poate acum să stea în șezut și nu mai este imobilizat la pat după ani de terapie fizică. Legenda F1 nu a mai fost văzută în public de la accidentul de schi din decembrie 2013, care i-a provocat o leziune cerebrală care i-a schimbat viața, scrie Mirror.

Schumacher nu mai este imobilizat la pat

Schumacher a fost îngrijit de soția sa, Corinna, și de o echipă de profesioniști din domeniul sănătății de când s-a lovit la cap de o piatră în timp ce schia în Meribel, în Alpii francezi. A fost ținut în comă indusă medical timp de câteva luni înainte de a se întoarce acasă, la Lacul Geneva.

De atunci, starea lui a fost învăluită în secret, familia lui protejându-i cu atenție viața privată. Acum, la 57 de ani, călătorește între proprietățile sale din Elveția și Mallorca și au apărut vești pozitive despre starea lui de sănătate.

Familia protejează strict viața privată

The Daily Mail relatează că Schumacher este acum capabil să stea în șezut și, prin urmare, poate fi mutat în jurul proprietăților sale. Deși nu poate merge, germanul nu mai este imobilizat la pat și poate fi transportat cu ajutorul asistentelor medicale și al personalului medical.

Familia locuiește în continuare în casa lor de 50 de milioane de lire sterline din Gland, Elveția, pe malul Lacului Geneva. Dar ei locuiesc și într-un conac de 30 de milioane de lire sterline în Las Brisas, în sud-vestul insulei spaniole Mallorca, pe care Corinna l-a cumpărat de la președintele Real Madrid, Florentino Perez, în 2017.

Tentativele de șantaj au fost pedepsite

Doar un grup select de membri ai familiei, prieteni apropiați și angajați au avut voie să-l vadă pe Schumacher de la accidentul său de acum puțin peste 12 ani. Importanța acestei confidențialități a fost demonstrată în februarie 2025, când trei bărbați au fost condamnați pentru încercarea de a șantaja familia Schumacher.

Aceștia au amenințat că vor încărca 900 de fotografii personale, aproape 600 de videoclipuri și dosare medicale pe dark web, dacă nu li se vor plăti 15 milioane de euro (12 milioane de lire sterline). Fișierele fuseseră furate de un agent de pază care lucrase pentru familia Schumacher timp de 18 luni.

Au existat informații potrivit cărora Schumacher ar fi participat la nunta fiicei sale Gina, la casa de vacanță a familiei din Mallorca, în 2024. Cu toate acestea, Daily Mail afirmă că nu a fost așa și că, dimpotrivă, i s-a respectat viața privată.

Schumacher a câștigat șapte Campionate Mondiale de Formula 1, devenind astfel cel mai de succes pilot din toate timpurile, alături de Lewis Hamilton, și păstrează legătura cu fosta sa echipă, Ferrari. Se pare că fostul director tehnic al Ferrari, Ross Brawn, este una dintre puținele persoane care l-au văzut pe Schumacher după accident.

