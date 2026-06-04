Grindeanu mai spune că, pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești.

”România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare”, este anunțul președintelui PSD.

Grindeanu mai spune că ”PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”.

”Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat”, precizează Grindeanu.

El menționează că, pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii și susținerea IMM-urilor românești.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac

La aproape o lună de când Guvernul Bolojan a fost demis, președintele Nicușor Dan a desemnat, joi (4 iunie), un nou prim-ministru. Este vorba despre Eugen Tomac, actualul președinte al PMP.

După ce varianta Eugen Tomac a intrat în blocaj, fiind agreată doar de către PSD, dintre forțele parlamentare, europarlamentarul care este, totodată, și consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni, a fost numit oficial premier al României.

În prezent președinte al PMP, Eugen Tomac are susținerea PSD, despre care deputatul PSD Marian Neacşu a spus că este „o alegere potrivită”, iar Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, l-a caracterizat ca fiind „o persoană cu bun simţ”. Însă, celelalte puteri din fosta coaliție, PNL-USR-UDMR, sunt sceptice în privința numirii sale.

Președintele a purtat în aceste zile discuții cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz, pentru a obține susținerea pentru Eugen Tomac în funcția de premier și pentru un guvern tehnocrat, formulă pe care și-o dorește șeful statului, spun surse de la Cotroceni.