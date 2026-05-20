Andrei Raţiu, care în 27 mai va juca finala Conference League cu Rayo Vallecano, împotriva Crystal Palace, va lipsi de la primul meci din iunie.

„Am decis să luăm trei jucători pe post. Faţă de ceilalţi selecţioneri eu sunt nou. Trebuie să mă cunoască. Să fie cât mai mulţi, e primul contact cu ei. Am vrut să fie cât mai mult jucători ca să ne cunoască pe mine şi pe staful meu şi să vadă cum gândim. Cred că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile. Unicul obiectiv al nostru este să mulţumim suporterii", a spus Hagi.

Hagi convoacă trei jucători

Echipa trebuie să devină reactivă şi să câştigăm, a precizat el.

„Nea Mircea (Lucescu) a făcut o treabă foarte bună. De aici trebuie să începem să construim. Ne trebuie curaj, încredere şi convingere. În aceşti doi ani să creăm o mentalitate de învingător", a mai spus Hagi.

Jucătorii convocaţi la naţională vor veni unii în 23 mai, unii în 26, 27, 30 mai şi 1 iunie.

„Lotul o să-l anunţăm poimâine, dar nu în totalitate. Fără echipele care au baraj. Am luat 33 de jucători pentru că la primul meci, cu Georgia, vor juca unii şi la cel cu Ţara Galilor o să joace alţii, avem două echipe. E bine să folosim toţi jucătorii. Îmi place să-i folosesc pe toţi pe care îi iau pentru că la echipa naţională nu există rezerve. O să-i folosesc pe toţi cât o să pot. Sper să facem o treabă foarte bună. Craiova a arătat că are un pas în plus ca echipă, ca jucători, ca lot... E clar că de acolo avem ce lua. O să vedem", a mai afirmat tehnicianul.

Andrei Raţiu va juca în 27 mai, la Leipzig, în finala Conference League, Crystal Palace - Rayo Vallecano.

Naționala va avea două formule

„L-am felicitat pe Raţiu că a ajuns în finală. Nu o să pot să mă duc. O să ne uităm la meci. Noi avem cantonamentul de pe 23. El o să vină şi o să joace în meciul doi, cu Ţara Galilor. Nu merge în Georgia", a spus Hagi.

„Grupul a făcut performanţe până acum. Îl vom alimenta cu lucruri pozitive, cu 'Se poate'. Trebuie să stăm foarte bine mental. Nu o să mă plâng că lipsesc, şi acum avem jucători accidentaţi. La echipa naţională, selecţionerul are toţi banii din România, este cel mai bogat, alege ce vrea. Trebuie să avem personalitate şi să ne asumăm ce facem, după aceea jucătorii. Toţi cei dinaintea noastră au făcut analize. Luăm tot ce este mai bun de la ei. Noi vom arăta lucrul ăsta pentru că cei care au arătat că se poate, au făcut lucruri extraordinare. Îmi plac numerele, avem anumite numere pentru care o să vorbim direct cu jucătorii. O să încercăm să-i punem aşa cum trebuie pe fiecare. Avem jucători foarte buni, ştim la ce nivel am luat echipa şi vrem să o ducem foarte sus. Mie îmi place să câştig, asta voi transmite. Victoria uneşte, aduce încrederea. Va exista presiune, dar trebuie să o ducem. Trebuie să ai personalitate", a mai afirmat Gheorghe Hagi.

„O echipă foarte bună cu mingea, noi trebuie să fim foarte agresivi, să ne apărăm foarte bine şi să avem mingea mai mult decât ei. Au un fotbal foarte bun, vertical şi bun cu mingea. Noi trebuie să îi punem în criză de spaţiu şi timp"., a mai spus antrenorul.

În luna iunie, naţionala României va disputa două partide de pregătire, în Georgia, la Tbilisi, şi la Bucureşti, cu Ţara Galilor.

Marţi, 2 iunie, ora 20:00: Georgia - ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion "Mikheil Meskhi")

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA - Ţara Galilor (Bucureşti, Stadion Steaua)