Un deputat ales pe listele S.O.S România, care trecuse la PSD, s-a ”transformat” acum în liberal: ”Este o decizie asumată”

Un deputat ales pe listele S.O.S România, Iosif Florin Jianu, care trecuse la PSD, a anunţat conducerea Camerei Deputaţilor că va activa în grupul parlamentar PNL.

"Subsemnatul Iosif-Florin JIANU, ales deputat în circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, vă rog să luaţi act de faptul că, începând cu data de 20 mai a.c., îmi voi da demisia din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat şi îmi voi continua activitatea ca deputat al Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal", se arată în documentul depus de parlamentar la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.

Iosif Florin Jianu a fost ales pe listele S.O.S România. În luna iunie 2025, acesta anunţa că demisionează din partid şi va activa ca independent afiliat grupului parlamentar PSD, împreună cu alţi trei colegi: Szőke Ecaterina-Mariana, Ştefan-Alexandru Băişanu şi Andrei Cosmin.

”Astăzi am decis afilierea mea la Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților.

Este o decizie asumată, într-un context politic în care consider că România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre.

Cred într-o Românie modernă, respectată în Uniunea Europeană, capabilă să își apere interesele naționale prin dialog, investiții, dezvoltare și parteneriate solide cu aliații noștri occidentali.

Precizez faptul că nu am fost membru al PSD, ci deputat afiliat acelui grup parlamentar, iar colaborarea avută până acum a fost una instituțională, bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni.

Voi continua să susțin proiectele importante pentru oameni, cu aceeași seriozitate și consecvență, convins că România are nevoie de mai puțină tensiune și mai multă construcție.”, a transmis el într-un mesaj pe Facebook.

Conducerea Camerei Deputaţilor a transmis documentul plenului Camerei, spre informare.

