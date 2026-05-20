Deputaţii au adoptat două amendamente la un proiect de transpunere a unei Directive Europene, cu referire la băuturile alcoolice tradiţionale.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte regimul special pentru întreprinderile mici şi a Regulamentului (UE) nr.904/2010 în ceea ce priveşte cooperarea administrativă şi schimbul de informaţii în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici.

Astfel, plafonul naţional de scutire de TVA pentru întreprinderile mici creşte de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu data de 1 septembrie 2025. Întreprinderile mici, respectiv persoanele impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depăşeşte la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro şi operaţiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depăşeşte plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv.

Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achiziţiilor, se arată în raportul comisiilor de specialitate.

Potrivit unui amendament, „sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiţionale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziţii speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidenţiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt supuse vânzării".

Cantitatea de băuturi alcoolice tradiţionale nedestinate vânzării nu se include în stabilirea limitelor cantitative prevăzute la alin. (12) pentru micii producători independenţi de băuturi fermentate. Prin Normele metodologice de aplicare a alineatelor precedente se vor stabili condiţiile şi modelul documentelor necesare luării în evidenţă şi justificării cantităţilor, prevede un alt amendament.

Proiect dificil de pus în aplicare

Deputatul PNL Adrian Cozma a susţinut că proiectul este plagiat şi că va fi dificil de pus în aplicare.

„Stimaţi colegi, am votat pentru acest proiect, nu mă deranjează că proiectul a fost plagiat, foarte bine, voi vota orice proiect care vine să ajute fermierii, ţăranii şi mai ales produsele tradiţionale. Mă deranjează în schimb că a fost copiat greşit şi vă spun că acest proiect are mari carenţe de calitate şi cred că va fi dificil de pus în aplicare. Dar, indiferent de cum va fi proiectul, voi vota tot timpul pentru produse tradiţionale, pentru satul românesc, pentru România", a spus Cozma.

Deputatul PSD Mircea Vasile Govor, autorul amendamentelor, le-a mulţumit colegilor pentru vot.

„Prin votul dumneavoastră, oamenii din statele româneşti au primit în sfârşit respectul pe care îl meritau de mult timp. Vorbim despre gospodării care au păstrat tradiţiile româneşti când mulţi vorbeau despre ele în discursuri politice. Oameni care au muncit şi au dus mai departe identitatea satului românesc, din generaţie în generaţie. Pălinca, acest produs emblematic al Ardealului, nu este o simplă băutură, este o istorie care se bea cu respect", a declarat deputatul.

Deputatul UDMR Vass Levente a adresat un avertisment de la microfon: „Alcoolul din două beri, consumat timp de 20 de ani în fiecare zi, înseamnă alcoolism cronic, 200 de litri e foarte, foarte mult!".

Deputatul USR Andrei George Plujar a atras atenţia asupra riscului de infringement.

„Suntem in situaţia ridicolă de a transpune o directivă europeană şi riscăm să intrăm într-o procedură de infringement pentru că, printr-un amendament care mai mult încurcă decât descurcă, mărim cantitatea de alcool produs din fructe în gospodărie proprie de la 50 la 200 de litri. (...) Realitatea este că nimeni niciodată n-a plătit în plus şi a fost aşa în stilul românesc: toată lumea a produs alcool în gospodăriile proprii, nimeni n-a plătit niciodată. Şi acum, din dorinţa de a fi populişti şi de a da bine în teritoriu, riscăm să intrăm în procedură de infringement", a spus el.

„Nu mai ştiţi ce să faceţi ca să loviţi în micul producător şi astăzi sunt bucuros că în Parlament şi în Camera Deputaţilor vom corecta o parte din erorile guvernului trecut. Vorbim aici de traducerea greşită a unei directive europene", a replicat deputatul AUR George Simion.

Senatul a adoptat proiectul legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind for decizional.