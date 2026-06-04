Conform CEDO, portughezul a depus o cerere în martie 2025 împotriva sancţiunilor impuse lui la sfârşitul anului 2024 de către Federaţia turcă de fotbal (TFF) pentru declaraţii şi comportament "nesportiv" care vizau suporterii unei echipe adverse şi arbitrii unui meci din campionatul turc.

Comisia de disciplină a Federaţiei turce de fotbal l-a condamnat la o suspendare de un meci şi două amenzi în valoare totală de aproximativ 18.000 de euro.

"Invocând articolul 6 §1 din Convenţie, reclamantul susţine că litigiul în cauză nu a fost soluţionat de un tribunal independent şi imparţial", a scris CEDO într-o expunere a faptelor din 13 mai.

Tehnicianul portughez, care susţine că decizia motivată a TFF nu i-a fost niciodată notificată, "se plânge în continuare că dreptul său la libertatea de exprimare a fost încălcat de sancţiunile impuse", a indicat Curtea Europeană.

CEDO a considerat cererea admisibilă şi a adresat o serie de întrebări autorităţilor turce.

Sosit la Istanbul în iunie 2024, autoproclamatul "Special One" a fost concediat de Fenerbahce în august 2025. Portughezul, care o antrenează pe Benfica Lisabona, ar putea prelua frâiele echipei Real Madrid în următoarele zile.