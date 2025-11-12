Presa italiană laudă „revoluția românească” de la Inter. Cristian Chivu, antrenorul care a schimbat echipa din temelii

12-11-2025 | 14:01
Chivu

Cristian Chivu este tot mai apreciat în Italia pentru modul în care a transformat Inter Milano.

Ioana Andreescu

Presa din peninsulă vorbește despre o „revoluție românească” la clubul nerazzurro, o echipă care a redevenit puternică, disciplinată și agresivă sub comanda fostului fundaș.

Inter a ajuns pe primul loc în Serie A și domină și în Liga Campionilor. Stilul impus de Chivu se bazează pe presing înalt, recuperare rapidă a mingii și atacuri directe, inspirate din fotbalul american, sport de la care antrenorul spune că își ia adesea ideile tactice.

După eșecurile din trecut, Chivu a schimbat complet mentalitatea jucătorilor. Antrenamentele mai intense și accentul pus pe disciplină au adus rezultate vizibile. Jucători precum Çalhanoğlu și Lautaro Martínez și-au regăsit forma, iar echipa joacă acum cu încredere și ritm.

Presa italiană remarcă faptul că Interul nu mai mizează pe posesie prelungită, ci pe viteză și eficiență. Golul rapid al lui Lautaro cu Lazio este exemplul perfect al noului stil de joc: agresiv, direct și sigur pe el.

„Chivu a reușit să creeze o echipă unită, care luptă pentru fiecare minge și joacă fără teamă”, scrie Gazzetta dello Sport. Interul său pare pregătit să lupte pentru toate trofeele — semn că era Chivu abia începe.

Sursa: Gazzetta dello Sport

Cristian Chivu, fost căpitan al naționalei României și actual antrenor la Inter Milano, sărbătorește duminică 45 de ani.

 

