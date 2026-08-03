De asemenea, Grindeanu a anunțat că partidul a depus luni, 03 august, la Senat un proiect de lege prin care România să nu mai închidă nicio capacitate de producție a energiei electrice până când nu este pusă în funcțiune o alta care să o înlocuiască.

Propunerea vine în contextul crizei energetice, iar liderul social-democrat cere premierului demis, Ilie Bolojan, să negocieze la Bruxelles amânarea termenului de 31 august, stabilit pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune.

„Una din cele mai simple soluții ar fi repornirea, repet, repornirea a încă două grupuri, la Turceni și la Rovinari. Fiecare din aceste grupuri are puterea de 300... cam 330 de megawați. Adunate ar suplini acei 700 de megawați care ar ieși din sistemul energetic național. Ceea ce eu cred că ar trebui să fie luat în calcul”, a declarat Sorin Grindeanu.

Proiect de lege depus de urgență la Senat

Liderul PSD a explicat că a solicitat convocarea de urgență a unui birou permanent al Senatului pentru introducerea acestui proiect în sesiunea extraordinară.

„De aceea, am solicitat azi convocarea de urgență la Senat a unui birou permanent pentru introducerea în sesiunea extraordinară a unui proiect de lege prin care România nu va mai închide nicio capacitate de producția energiei până nu punem nimic în loc”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că măsura este necesară pentru a evita agravarea situației din sistemul energetic național.

„Deci noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu: nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți lăsa România fără și mai mult curent. Nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora”, a afirmat acesta.

Apel către premierul demis Ilie Bolojan

„Îi cer public prim-ministrului demis, Ilie Bolojan, să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune”, a spus președintele PSD.

Potrivit acestuia, orice întârziere în luarea unor decizii ar putea avea consecințe grave.

„Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare a României”, a declarat Grindeanu.

”Interesul național”, pus în balanță cu politicile de mediu ale UE

Liderul PSD a susținut că economia românească, aflată deja în recesiune, nu își permite să închidă capacități de producție energetică și să limiteze activitatea marilor consumatori industriali.

„Suntem deja în recesiune și economia nu-și permită să permită să închidă capacități de producție și să țină pe loc marii consumatori industriali. Este o sinucidere, din punctul nostru de vedere economic, atunci când ai soluția de a redeschide aceste capacități aflate în conservare”, a spus el.

Grindeanu spune că PSD a respectat politicile europene de mediu, dar afirmă că ”interesul național” trebuie luat în calcul.

„Eu înțeleg și înțelegem cu toții toate lucrurile care țin de mediu, de chestiunile care au făcut parte din politica europeană de green deal, lucruri pe care le cunoaștem cu toții, dar cred că în balanță trebuie să punem și aceste argumente, cele legate de interes național”, a afirmat președintele PSD.

Grindeanu a fost sfătuit de ”colegii” din Gorj și Hunedoara

Președintele social-democraților a spus că a discutat, în weekend, cu colegi de partid din zonele unde se află capacitățile energetice vizate.

„Și vreau să vă spun că în aceste zile, în weekend, în paranteză, am avut discuții cu colegi din zonele respective, se poate - în special din Valea Jiului, din Gorj, din Hunedoara - se pot redeschide aceste capacități, închise, unele dintre ele în aprilie anul acesta”, a explicat Grindeanu.

Potrivit acestuia, colegii din Gorj i-au transmis că un grup închis la finalul lunii aprilie ar putea fi repornit într-un timp scurt.

„Cei din Gorj mi-au spus că cam într-o săptămână, 8 zile, 9 zile se poate redeschide grupul închis la sfârșitul lunii aprilie, dacă nu mă înșel, a fost închis atunci o capacitate și care ar oferi în jur de 330 de megawați”, a precizat liderul PSD.

Stocuri de cărbune disponibile

Grindeanu a menționat și existența unor rezerve importante de combustibil, necesare pentru funcționarea centralelor.

„Avem și cărbune, există cărbune, există stoc în acest moment, undeva în jur de 500 de milioane de tone de cărbune”, a spus el.

Președintele PSD a caracterizat perioada actuală drept una excepțională, care necesită măsuri pe măsură.

„Suntem într-o situație excepțională, suntem într-o situație de criză, așa cum vedem cu toții, și pentru asta e nevoie de soluții excepționale”, a afirmat Grindeanu, exprimându-și încrederea că proiectul de lege va fi votat în aceeași zi în Senat.

Termenul de 31 august, pentru trei centrale

Întrebat despre demersurile similare făcute anterior de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, Grindeanu a precizat care sunt centralele vizate de termenul-limită.

„Avem un termen la sfârșitul lunii august, în 31 august, dacă nu mă înșel, trebuie să închidem la Govora, la Paroșeni și mai e al 3-lea... În trei locuri, dacă nu mă înșel. Fiind într-o situație de criză, cred că și aceste lucruri trebuie a fi amânate”, a explicat liderul PSD.

Grindeanu: ”Redeschiderea acestor capacități, însumate, ar ajunge aproape de 770 de megawați, cât produce reactorul doi de la Cernavodă”

„Suntem în această situație de criză și trebuie să venim cu soluții de acest tip, și asta face PSD-ul în acest moment, propune soluții prin care să deblocăm situația. Asta este ceea ce facem și oferim această soluție care este la îndemână, adică redeschiderea acestor capacități din zona respectivă, din Gorj, din Hunedoara, care însumate, ar ajunge aproape de 770 de megawați, cât produce reactorul doi de la Cernavodă”, a mai declarat Sorin Grindeanu.