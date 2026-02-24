Incidentul a avut loc în prima repriză a finalei playoff-ului Ligii de Amatori din Istanbul, dintre Mevlanakapi Guzelhisar şi Istanbul Yurdum Spor, la Zeytinburnu.

Portarul echipei Istanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanik, a degajat mingea pe teren, iar aceasta a lovit un pescăruş, trimiţându-l în picaj pe gazon.

Căpitanul echipei, Gani Catan, s-a repezit spre el şi, văzând că ''pasărea nu răspundea'', a început resuscitarea cardiopulmonară (RCP) şi compresiile toracice în încercarea de a o readuce la viaţă.

Pescăruşul a reacţionat şi a dat dovadă de semne vitale înainte ca fotbalistul să-l ia în braţe şi să se grăbească spre linia de tuşă pentru a-l preda personalului medical.

”Acest lucru a fost mai important decât campionatul”

''Căpitanul nostru, Gani Catan, a readus pescăruşul la viaţă datorită resuscitării cardiopulmonare (RCP) pe care a efectuat-o pe teren'', a scris clubul pe Instagram.

Deşi Istanbul Yurdum Spor a pierdut meciul, Catan nu a regretat nimic.

''Am ratat campionatul, dar a ajuta la salvarea unei vieţi este un lucru bun'', a spus el. ''Acest lucru a fost mai important decât campionatul''.