Au strâns gunoaiele, au legat sârma ruptă a gardului, au vopsit stâlpii și au adus plase noi pentru porți. Gesturi simple, făcute pentru copiii din cartier, care veneau zi de zi să bată mingea acolo.

Efectele au fost însă de scurtă durată. Terenul s-a degradat din nou, iar primăria n-a intervenit. Tinerii au continuat să-l îngrijească, dar totul s-a oprit brusc, atunci când una dintre porți s-a răsturnat peste un copil venit la joacă.

Atunci au înțeles că bunele intenții nu pot ține loc de siguranță. Și că întreținerea unui teren de sport depășește cu mult puterile unor voluntari.

