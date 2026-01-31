Valentin Mihăilă a început ca titular meciul cu Başakşehir, de la Istanbul.

Pe Başakşehir Fatih Terim Stadium, gazdele au deschis scorul prin Eldor Shomurodov, în minutul 19, dar Taha Şahin a egalat pentru Rizespor, în primul minut de prelungire al reprizei.

Mihăilă, al doilea gol consecutiv în Super Lig

Oaspeţii au preluat conducerea în minutul 68, când Valentin Mihăilă a reuşit cel de-al patrulea său gol stagional şi al doilea consecutiv, după cel din etapa trecută, cu Alanyaspor.

În cele din urmă, însă, meciul s-a încheiat la egalitate, Bertug Yildirim înscriind pentru gazde în minutul 74. A fost 2-2 scor final, cu Valentin Mihăilă înlocuit în minutul 73.

În clasament, Rizespor este pe locul 11, cu 20 de puncte, iar Başakşehir ocupă poziţia a 6-a, cu 30 de puncte.

