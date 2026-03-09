Săptămâna a început cu o creștere fulminantă a prețurilor petrolului și cu o nouă creștere a costurilor gazelor pe piețele globale.

Astfel, guvernul croat a impus prețuri plafonate pentru vânzarea cu amănuntul a combustibilului. Măsura va fi aplicată începând de marți și va rămâne în vigoare timp de cel puțin două săptămâni, relatează BBC.

Prim-ministrul Andrej Plenkovic a declarat că prețul benzinei Eurosuper va fi plafonat la 1,50 euro pe litru, iar al motorinei Eurosuper la 1,55 euro. El a adăugat că, fără măsurile guvernamentale, prețurile ar fi crescut la 1,55 euro și, respectiv, 1,72 euro.

Croația a reglementat prețurile combustibililor și în urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, dar a pus capăt măsurilor în iulie anul trecut.

Și autoritățile din Coreea de Sud au anunțat că vor introduce un plafon similar, pentru prima dată în aproape 30 de ani. Coreea de Sud achiziționează 70% din petrolul său din Orientul Mijlociu. Președintele Lee Jae Myung a avertizat, de asemenea, în privința cumpărării excesive de combustibili sub imperiul panicii. Vorbind la o ședință de urgență, Lee a calificat criza drept „o povară semnificativă pentru economia sud-coreeană, care depinde în mare măsură de comerțul global și de importurile de energie din Orientul Mijlociu”.

Duminică, un membru senior al Parlamentului japonez a declarat că guvernul a dat instrucțiuni unui depozit național de rezervă de petrol să se pregătească pentru o eventuală eliberare de țiței, deși secretarul-șef al cabinetului țării a declarat ulterior că nu s-a luat nicio decizie cu privire la folosirea stocurilor.

Ca semn al îngrijorării crescânde a guvernelor cu privire la întreruperile în aprovizionare, miniștrii de finanțe din G7 vor discuta luni despre posibilitatea unei scoateri coordonate de petrol din rezervele strategice.

Măsuri drastice în Bangladesh, unde motorina mai ajunge doar două săptămâni

Bangladeshul a decis închiderea tuturor universităților începând de luni, devansând sărbătorile de Eid al-Fitr, ca parte a măsurilor de urgență pentru conservarea energiei electrice și a combustibilului. Vineri, Bangladeshul, care depinde de importuri pentru 95% din necesarul său de energie, a impus limite zilnice asupra vânzărilor de combustibil după ce au avut loc achiziții pentru stocarea de combustibil, sub imperiul panicii.

În urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului și a represaliilor Teheranului în întreaga regiune a Golfului, compania națională de petrol Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) a restricționat duminică vânzările de combustibil pentru majoritatea vehiculelor. BPC a declarat într-un comunicat că, dacă ar putea fi redus consumul de combustibil cu 25%, țara va mai avea motorină pentru 14 zile. Guvernul a cerut populației să nu mai cumpere sub imperiul panicii și a ordonat instanțelor mobile să înceapă să funcționeze în capitala Dhaka, pentru a acuza și amenda persoanele acuzate de încălcarea regulilor privind stocarea de combustibil, contrabandă sau vânzare de combustibil pe piața liberă.

Luni, pentru a doua zi consecutiv, s-au format cozi lungi de mașini la benzinării. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Energiei, Mohammad Arif Sadek, a declarat că poliția și armata au primit ordine pentru a asigura securitatea la benzinării și depozitele importante.

De asemenea, ministrul de interne Salahuddin Ahmed a anunțat reducerea iluminatului decorativ care împodobește de obicei clădirile guvernamentale, atât pentru Ziua Independenței din 26 martie, cât și pentru Eid. Centrele comerciale, care de obicei sunt și ele împodobite cu decorațiuni strălucitoare, au fost rugate să oprească iluminatul.

Nazmul Haque, președintele Asociației Proprietarilor de Benzinării din Bangladesh, a declarat că a redus la jumătate cantitatea de combustibil pe care o vinde zilnic, avertizând că vor avea loc o serie de altercații pe măsură ce furia consumatorilor crește.

Măsuri în alte țări din Asia

Vietnamul intenționează să elimine tarifele de import pentru combustibili pentru a asigura aprovizionarea în contextul perturbărilor, a declarat guvernul, adăugând că măsura este preconizată să dureze până la sfârșitul lunii aprilie.

Indonezia va crește suma alocată subvențiilor pentru combustibili în bugetul de stat, a declarat luni ministrul finanțelor. În prezent, țara cu cea mai numeroasă populație musulmană din lume a alocat 381,3 trilioane de rupii (22,5 miliarde de dolari) pentru subvenții energetice și pentru a compensa compania de stat Pertamina și compania de utilități PLN în eforturile lor de a menține unele prețuri ale combustibililor și tarifele la energie electrică la un nivel accesibil.

Indonezia, cel mai mare producător mondial de ulei de palmier, ar putea relansa planul de lansare a B50 – un amestec format din 50% biodiesel pe bază de ulei de palmier și 50% motorină convențională, a declarat un oficial al ministerului energiei.

China a cerut rafinăriilor să înceteze semnarea de noi contracte pentru exportul de combustibil și să încerce să anuleze livrările deja angajate, au declarat săptămâna trecută surse avizate citate de Reuters. Această recomandare nu se aplică realimentării cu combustibil pentru zborurile internaționale, aprovizionării cu combustibil în regim de antrepozit vamal sau livrărilor către Hong Kong sau Macao, au precizat sursele.