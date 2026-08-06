O „dublă”, o pasă decisivă și un record. Lionel Messi a făcut spectacol la revenirea ca titular la Inter Miami. FOTO&VIDEO

La optsprezece zile după înfrângerea Argentinei în fața Spaniei, în finala Cupei Mondiale din 2026 (0-1 după prelungiri), Lionel Messi și-a redescoperit deja talentul de marcator la Inter Miami. După ce a revenit în MLS în weekend, atacantul în vârstă de 39 de ani a strălucit în prima sa partidă ca titular după Cupa Mondială, miercuri seară.

În prima sa partidă ca titular după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale din 2026, argentinianul a stabilit un nou record, devenind cel mai bun marcator din toate timpurile din competiția nord-americană, potrivit News.ro.

Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Ligilor

„La Pulga” a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile în Cupa Ligilor, marcând o „dublă” în victoria echipei din Florida, scor 4-2, împotriva clubului mexican San Luis.

Lionel Messi a atins pragul de 14 goluri în 12 meciuri din Cupa Ligilor, depășindu-l pe Denis Bouanga, atacantul gabonez de la Los Angeles FC, care are 13 goluri în competiție.

Pentru Atletico San Luis, David Rodríguez a deschis scorul (1-0), în minutul 4, cu o lovitură de cap dintr-o centrare a lui Román Torres.

Recent venit în Major League Soccer (MLS) de la Manchester United, brazilianul Casemiro a lansat atacul care a dus la egalarea lui Miami, asigurându-i lui Noah Allen o pasă. Fundașul stânga a trimis o centrare periculoasă, pe care Messi a transformat-o cu un voleu (minutul 11).

În minutul 26, venezueleanul Telasco Segovia a făcut scorul 2-1, iar Lionel Messi a marcat pentru 3-1, în minutul 44.

„Dublă”, pasă decisivă și o revenire spectaculoasă

După „dubla” sa, Lionel Messi a oferit o pasă decisivă, permițându-i brazilianului Micael dos Santos să facă scorul 4-1, în minutul 45+7.

San Luis a menținut apoi controlul mingii și, în minutul 51, a redus diferența la 4-2, grație spaniolului Rafael Llorente.

„La Pulga” a revenit în acțiunea din MLS sâmbătă, intrând ca rezervă în repriza a doua în meciul egal dintre Inter Miami și Columbus Crew, scor 2-2.

Săptămâna trecută, atacantul vedetă, în vârstă de 39 de ani, și-a reluat antrenamentele cu clubul său, la zece zile după înfrângerea Argentinei în fața Spaniei în finala Cupei Mondiale.