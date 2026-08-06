În primele șase luni din 2026, sosirile s-au redus cu 4,1%, față de perioada 01.01-30.06.2025, în timp ce înnoptările au scăzut cu 6,7%. Cele mai multe sosiri ale turiștilor străini au provenit din Germania (114,8 mii persoane), Italia (105,7 mii persoane) și S.U.A. (78,8 mii persoane), durata medie a șederii fiind de 2,1 zile, față de 1,9 zile la turiștii români.

INS arată că sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna iunie 2026, au însumat 1.269,4 mii persoane, în scădere cu 2,5% față de cele din luna iunie 2025. Din numărul total al sosirilor, în luna iunie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,6%, iar sosirile turiștilor străini, 21,4%.

În același timp, înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în luna iunie 2026, au totalizat 2.675,6 mii, în scădere cu 5,7% față de cele din luna iunie 2025. Din numărul total al înnoptărilor, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,4%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 20,6%. Durata medie a șederii a fost de 2,1 zile la turiștii români și de 2,0 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna iunie 2026, a fost de 26,7% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 3,4 puncte procentuale față de luna iunie 2025, potrivit datelor INS.

Scăderi și în primul semestru din 2026

În primele șase luni din 2026, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 5.556,5 mii persoane, în scădere cu 4,1% față de perioada 01.01-30.06.2025. Din numărul total al sosirilor, în primul semestru din 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,6%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 21,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 10.804,1 mii, în scădere cu 6,7% față de cele din perioada 01.01-30.06.2025. Din numărul total al înnoptărilor, turiștii români au reprezentat 77,0%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 23,0%. Durata medie a șederii a fost de 1,9 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 01.01-30.06.2026, a fost de 22,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,9 puncte procentuale față de perioada 01.01-30.06.2025.

Bucureștiul, Brașovul și Constanța, în topul destinațiilor

Pe județe, în perioada 01.01-30.06.2026, numărul sosirilor turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în Municipiul București (931,2 mii persoane), Brașov (592,9 mii persoane) și Constanța (364,4 mii persoane).

INS precizează că înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat, în aceeași perioadă, valori mai mari în Municipiul București (1.918,3 mii), Brașov (1.114,8 mii) și Constanța (946,4 mii).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în primele șase luni din 2026, au provenit din: Germania (114,8 mii persoane), Italia (105,7 mii persoane) și S.U.A. (78,8 mii persoane).