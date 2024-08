Alcaraz a plâns după ce a fost învins în finala turneului olimpic: ”Este dureros să pierzi cum am pierdut eu”

"Este dureros să pierzi în felul în care am pierdut acest meci. Am avut oportunităţile mele... nu le-am putut fructifica. Novak joacă grozav, s-a instalat bine pe poziţia sa, în momentele dificile şi-a crescut nivelul, a jucat incredibil. Sunt foarte dezamăgit, dar sincer, voi părăsi terenul cu capul sus. Am dat tot ce am avut luptând pentru Spania. A fost totul pentru mine, aşa că sunt mândru de felul în care am jucat astăzi", a spus Alcaraz.

Sârbul Novak Djokovici a câştigat, duminică, la Paris, singurul trofeu care îi lipsea din palmares, aurul olimpic. Djokovici, care l-a învins în finala Jocurilor Olimpice pe spaniolul Carlos Alcaraz, a plâns după ce a obţinut victoria.

Djokovici, în vârstă de 37 de ani, s-a impus în faţa tânărului sportiv în vârstă de 21 de ani cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (2), în aproape trei ore.

