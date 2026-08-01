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Rusia a atacat Ucraina cu 35 de rachete şi 185 de drone. Cel puțin 10 oameni, uciși. Zelenski: Kievul a fost ținta principală

Stiri externe
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Kiev ucraina 000 c3qk8zu
AFP

Cel puţin zece persoane au fost ucise sâmbătă în Kiev şi în regiunea sa în urma unui nou atac cu rachete balistice ruseşti, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

În acest timp, preşedintele american Donald Trump ezită să decidă dacă va autoriza sau nu Ucraina să producă rachete antiaeriene Patriot pentru a le intercepta.

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile cu rază lungă de acţiune în ultimele săptămâni, vizând infrastructuri petroliere, depozite logistice şi nave de marfă din Marea Neagră şi provocând un număr tot mai mare de victime civile.

Aceste atacuri se înmulţesc în timp ce situaţia evoluează lent pe front, cele două armate luptându-se pentru controlul ultimelor oraşe din Donbass, regiunea industrială din estul Ucrainei pe care Moscova şi-a propus să o cucerească. Eforturile de mediere diplomatică iniţiate de Statele Unite sunt în impas de la sfârşitul lunii februarie.

În total, Rusia a lansat 35 de rachete şi 185 de drone de atac asupra Ucrainei în cursul nopţii, dintre care două rachete şi 154 de drone au fost interceptate, potrivit forţelor aeriene ucrainene.

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Mai mult de 10 explozii consecutive au fost auzite sâmbătă dimineaţa devreme, care au declanşat alarmele maşinilor de pe străzi.

Înregistrările video difuzate pe reţelele sociale arată coloane de fum provenite de la incendiile provocate de atacuri, care au făcut nouă morţi şi aproximativ treizeci de răniţi în capitală, precum şi un mort şi trei răniţi în regiunea acesteia, potrivit autorităţilor respective.

Zelenski: ”Această lipsă de rachete de interceptare a rachetelor balistice nu face decât să încurajeze şi mai mult Rusia”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care pledează de mai multe luni pentru ca ţările occidentale să furnizeze mai multe sisteme de apărare antiaeriană ţării sale, a semnalat o lipsă de mijloace pentru a contracara rachetele balistice ruseşti, dificil de neutralizat.

„Tocmai această lipsă de rachete de interceptare a rachetelor balistice nu face decât să încurajeze şi mai mult Rusia să lanseze astfel de atacuri care costă vieţi omeneşti”, a afirmat Zelenski pe X.

”Încă de aseară, la Kiev și în regiunea înconjurătoare se desfășoară operațiuni de intervenție în urma atacului rus. Au izbucnit numeroase incendii în tot orașul. Au fost afectate șapte cartiere și, ca de obicei, rușii au lovit clădiri rezidențiale obișnuite. Au fost avariate optsprezece clădiri rezidențiale, o școală, Ambasada Lituaniei și obiective de infrastructură. Până în acest moment, s-a raportat că nouă persoane și-au pierdut viața în urma acestui atac. Transmit condoleanțe familiilor și celor dragi ai acestora. Zeci de persoane au fost rănite. Echipele medicale acordă ajutor tuturor celor care au nevoie de el.

În cursul nopții, rușii au lansat 35 de rachete asupra Ucrainei, dintre care 27 de rachete balistice, precum și 185 de drone de atac de diferite tipuri. Kievul a fost ținta principală, dar atacurile au lovit și regiunile Dnipro, Sumy, Harkiv și Poltava. A fost interceptată o singură rachetă balistică, pur și simplu pentru că nu există interceptori pentru sistemele Patriot. Și tocmai această lipsă de sisteme de interceptare a rachetelor balistice nu face decât să încurajeze Rusia să lanseze astfel de atacuri care curmă vieți omenești.

Este esențial ca partenerii noștri să înțeleagă că aceste capacități nu sunt necesare undeva în depozite pentru scenarii ipotetice, ci aici și acum, pentru a limita și a opri războiul rus din Ucraina. Fiecare lot de sisteme de interceptare a rachetelor balistice salvează viețile poporului nostru. Iar fiecare noapte petrecută fără ele duce la mai multe victime. Le mulțumesc tuturor celor care lucrează pentru consolidarea apărării noastre” - a transmis președintele Ucrainei.

Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza rapoartelor zilnice ale forţelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat un număr record de 376 de rachete asupra Ucrainei în luna iulie, mai mult decât dublul totalului înregistrat în iunie.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că a vizat, în cursul nopţii, la Kiev şi în regiunea sa, „întreprinderi din complexul militar-industrial şi centre logistice din Ucraina”.

Autorităţile din capitala ucraineană au raportat că printre clădirile avariate se numără o clădire administrativă, un bloc de locuinţe şi ambasada Lituaniei. Ucraina nu comunică niciodată informaţii privind pagubele cauzate instalaţiilor militare.

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Sursa: News.ro ProTV

Etichete: razboi in ucraina, Rusia, Zelenski,

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