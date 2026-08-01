Rusia a atacat Ucraina cu 35 de rachete şi 185 de drone. Cel puțin 10 oameni, uciși. Zelenski: Kievul a fost ținta principală

În acest timp, preşedintele american Donald Trump ezită să decidă dacă va autoriza sau nu Ucraina să producă rachete antiaeriene Patriot pentru a le intercepta.

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile cu rază lungă de acţiune în ultimele săptămâni, vizând infrastructuri petroliere, depozite logistice şi nave de marfă din Marea Neagră şi provocând un număr tot mai mare de victime civile.

Aceste atacuri se înmulţesc în timp ce situaţia evoluează lent pe front, cele două armate luptându-se pentru controlul ultimelor oraşe din Donbass, regiunea industrială din estul Ucrainei pe care Moscova şi-a propus să o cucerească. Eforturile de mediere diplomatică iniţiate de Statele Unite sunt în impas de la sfârşitul lunii februarie.

În total, Rusia a lansat 35 de rachete şi 185 de drone de atac asupra Ucrainei în cursul nopţii, dintre care două rachete şi 154 de drone au fost interceptate, potrivit forţelor aeriene ucrainene.

Mai mult de 10 explozii consecutive au fost auzite sâmbătă dimineaţa devreme, care au declanşat alarmele maşinilor de pe străzi.

Înregistrările video difuzate pe reţelele sociale arată coloane de fum provenite de la incendiile provocate de atacuri, care au făcut nouă morţi şi aproximativ treizeci de răniţi în capitală, precum şi un mort şi trei răniţi în regiunea acesteia, potrivit autorităţilor respective.