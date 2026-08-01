Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage sâmbătă atenția asupra unei metode de fraudă care exploatează nevoia oamenilor de a obține rapid un împrumut.

Potrivit instituției, escrocheria începe pe grupuri de Facebook dedicate împrumuturilor, unde apar conturi anonime sau suspecte care promovează oferte aparent foarte avantajoase. Cei interesați sunt invitați să continue discuția pe WhatsApp cu o persoană care pretinde că acordă împrumutul.

DNSC avertizează că fotografia de profil folosită de aceste conturi este adesea preluată de pe internet și poate fi identificată printr-o căutare inversă a imaginii, iar numerele de telefon folosite au frecvent prefixe din afara Europei.

În etapa următoare, presupusul creditor solicită completarea unui formular în care cere informații sensibile, precum numele, adresa, venitul lunar, ocupația, suma dorită, scopul împrumutului, dar și fotografii personale și copii ale cărții de identitate.

Potrivit DNSC, toate aceste date ajung în posesia atacatorilor, iar unele victime au raportat inclusiv suspendarea conturilor de WhatsApp.

Recomandările DNSC:

nu aveți încredere în ofertele de împrumut venite de la persoane necunoscute pe rețelele sociale;

verificați profilurile înainte de a interacționa cu acestea;

nu trimiteți date personale sau copii ale actelor de identitate unor persoane neautorizate;

activați autentificarea în doi pași (2FA) pentru a vă proteja conturile online.

Specialiștii subliniază că un împrumut promis de un necunoscut pe Facebook nu este gratuit, iar în multe cazuri adevăratul „preț” îl reprezintă datele personale ale victimei.