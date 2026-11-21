El a fost prezent la meciul cu Leganes (1-3), din liga a doua spaniolă, potrivit News.ro.

Deşi Andorra a jucat din nou săptămâna trecută, acesta a fost primul meci al echipei clasate pe locul 20 în divizia a doua spaniolă, disputat pe teren propriu în faţa publicului său, de la teribilul accident.

Clubul a ţinut, desigur, să-i aducă încă o dată un omagiu lui Jesus de Miguel. Sub privirile acţionarului Gerard Piqué, toţi jucătorii au intrat pe teren îmbrăcaţi cu un tricou pe care era imprimat numărul 9 şi numele defunctului pe spate, precum şi inscripţia „Pentru totdeauna în amintirile noastre” pe piept.

Pe gazon a fost depus un buchet de flori, iar înainte de fluierul de start s-a ţinut un minut de reculegere.

Dar şi prezenţa lui Jesus Owono în tribune a stârnit discuţii. Susţinut de suporteri şi de coechipieri, portarul echipei Andorra, îmbrăcat în negru, a apărut cu o expresie sumbră şi vizibil copleşit de tristeţe. După minutul de reculegere, a aplaudat îndelung alături de restul publicului, înainte de a se ruga.

Încă din ziua următoare tragediei, Owono a rupt tăcerea, vorbind despre „cele mai grele zile din viaţa [sa]”. „Îmi este greu să găsesc cuvintele potrivite şi îmi este foarte greu să realizez tot ce s-a întâmplat. Simt o durere imensă în urma dispariţiei lui Jesus (...) Nu mă pot gândi la nimic altceva decât la Jesus şi la durerea pe care o trăim”, a declarat el.

De atunci, portarul a fost sancţionat cu o suspendare de douăsprezece meciuri, cea mai severă sancţiune prevăzută în regulamentul Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), pentru acest gest violent care a dus la moartea tragică a lui Jesus de Miguel.