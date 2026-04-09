Zeci de mii de oameni s-au ridicat în picioare și, pentru un minut, și-au amintit de marele antrenor român care a marcat istoria fotbalului european.

În Turcia, la Galatasaray, club alături de care Mircea Lucescu a cucerit Supercupa Europei, omagiul a fost impresionant. Jucătorii au ieșit la încălzire purtând tricouri cu chipul său, iar înainte de start au intrat pe teren cu un banner uriaș: "Nu te vom uita!", mesaj scris în română și turcă.

Pe Parc des Princes, stadionul celor de la Paris Saint-Germain, au curs aplauze în timp ce pe tabela arenei era afișat chipul lui Mircea Lucescu.

Iar pe Camp Nou, zeci de mii de oameni... au tăcut. Un minut care a părut o eternitate. Un stadion uriaș care a respirat la unison pentru Mircea Lucescu.

Fernandinho: ”Moștenirea lui va trăi pentru totdeauna”

Fernandinho, unul dintre jucătorii crecuți de Mircea Lucescu la Șahtior, a vorbit despre rolul decisiv pe care antrenorul român l-a avut în cariera sa. Brazilianul spune că fiecare antrenament a fost o lecție, nu doar de fotbal, ci de viață, și că succesul său ulterior i se datorează în mare măsură tehnicianului român.

Fernandinho: ”A fost mereu o prezență foarte importantă în viețile noastre, atât ca om, cât și ca antrenor. Îmi amintesc bine momentul în care am ajuns la Șahtior, în 2005. Aveam doar 20 de ani. Mă gândesc la fiecare zi, la fiecare antrenament. A fost ca o adevărată lecție de viață. Deci, cred că lumea fotbalului a pierdut o legendă, o legendă adevărată, un om care era cu adevărat pasionat de joc. Cred că moștenirea lui va trăi pentru totdeauna”.