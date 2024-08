Bazinul interior de la Lia Manoliu este închis de 6 ani, deși ar exista bani pentru renovare. 22 mil. lei au fost irosiți

Puținele bazine olimpice de înot de la noi sunt la pământ, iar cei care vor performanță fac eforturi enorne pentru a reuși. Investițiile lipsesc, asta în condițiile în care oficialii au tot promis de zeci de ani încoace că vor da bani pentru săli de sport și bazine. Reușitele lui David Popovici au dat curaj și altor copii să viseze, așa că cererile pentru cursuri de înot au crescut.

Campionul David Popovici vine acasă cu două medalii, dar țara lui nu l-a ajutat să facă performanță.

David Popovici: „În timpul verii mă antrenez la Lia Manoliu în aer deschis, că e frumos afară, dar pe timpul iernii, pentru că nu avem altă variantă, se pune un balon și dacă stai mai mult de trei minute, te cam sufoci. În condițiile alea înot eu și mulți alții.”

Am încercat să discutăm cu cei din conducerea complexului Lia Manoliu. Dar nu am reușit să trecem de poarta unde sunt ținuți și zeci de părinți care își așteaptă copiii să iasă de la antrenamente. Până acum, nu am primit niciun răspuns. Complexul sportiv Lia Manoliu deține două dintre puținele bazine olimpice de 50 de metri din țară - unul exterior, funcțional, și altul interior, închis de aproape 6 ani. Acolo se antrenează, în principal, înotători profesioniști, dar pot veni la cursuri și cei care vor să învețe să înoate.

Bunici: „A învățat acolo, în Belgia, cum să înoate și aici l-a apreciat foarte mult domnul profesor. Din punct de vedere profesional nu este nicio deosebire, față de Belgia.”

Părinte: „Înainte veneau, ne luau din școli, ne pregăteau, căutau talentele. Acum dacă nu ai bani... poate există talente la țară... nu se vrea.”

Bazinul interior de la Lia Manoliu a fost închis în 2018, atunci când în apa în care se antrenau sportivii a fost filmat un șobolan care înota nestingherit. Tot atunci, reprezentanții Ministerului Sportului de la acea vreme au constatat că nici clădirea bazinului nu este sigură pentru antrenamente, așa că au închis-o pentru reparații.

Au trecut aproape șase ani de atunci și nici până acum oficialii nu au găsit fonduri pentru a o reabilita. Voci din fostele ministere ale sportului spun că la mijloc ar fi, mai degrabă, interese politice. Bani ar fi, doar că sunt împărțiți în alte direcții.

Compania Națională de Investiții este instituția care alege ce proiecte să finanțeze. De altfel, în ultimii 10 ani, compania a dat bani pentru ridicarea și modernizarea a 550 de bazine de înot și săli de sport, în toată țara. Doar că unele nu au fost folosite niciodată. Am vizitat cele mai recente bazine de înot amenajate în București. E închis. Vedem, este lacătul pus pe poartă. O investiție de aproape 11 milioane de lei, inaccesibilă. Iarba din curte e înaltă și florile de la intrare s-au uscat. Încă un lacăt! Lacăt și pe ale porți. Aceleași ghivece uscate la intrare. Practic, alte 11 milioane de lei irosite. Bazinul se poate vedea doar printre gratii.

Primăria Sectorului 1, de care aparțin cele două școli, și Compania Națională de Investiții nu au dat un punct de vedere până la ora difuzării acestui reportaj.

De altfel, această nepăsare din partea autorităților l-a indignat și pe David Popovici.

David Popovici: „Faceți sport și presați-i pe politicieni, vorbiți despre asta, presați-i să investească în sport pentru că avem o mulțime de oameni extraordinar de talentați care sunt opriți fie din cauza lipsei fondurilor, fie din cauza infrastructurii.”

Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern: „O să discutăm și de partea acesta de infrastructură care trebuie îmbunătățită în anumite locații. Și, de ce nu, poate mai multe bazine, pentru că cererea va fi foarte mare.”

La unele bazine din țară au început deja să vină cererile pentru cursuri de înot.

Cristina Niculae, instructor de înot și polo: „De la primele medalii am început să avem mai mare cerere, față de ce aveam înainte. Și pe zi ce trece se adună tot mai mulți copii care vor să facă sport în apă. În unele zile este foarte aglomerat și încercăm să ne ocupăm de toată lumea.”



Abonamentele lunare sar de 400 de lei, pentru copiii care merg în grup, și peste 1000 de lei pentru cei care vor lecții individuale, însă în bazinele private prețurile pot fi și mai mari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: