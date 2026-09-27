Revânzarea tricourilor cu autograf a devenit o practică binecunoscută în lumea fotbalului. În Spania, zeci de fani se află în mod regulat lângă centrele de antrenament, în speranța de a obține semnătura unui jucător. Odată ce au tricoul semnat, unii nu ezită să îl pună la vânzare pe site-uri web specializate, subliniind autenticitatea semnăturii. Acest lucru le permite să revândă tricourile la un preț mult mai mare decât prețul lor inițial, potrivit News.ro.

Frenkie de Jong le cere fanilor prenumele înainte de a semna

Această practică nu este universal acceptată de jucători, inclusiv de Frenkie de Jong. Aflat în perioada de recuperare după o accidentare la genunchi, mijlocașul în vârstă de 29 de ani al Barcelonei a găsit o modalitate de a îngreuna lucrurile pentru așa-numiții „revânzători”. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, olandezul îi cere fiecărui fan prenumele înainte de a semna tricoul, pentru a-l personaliza și a-i limita valoarea de revânzare. Când cineva nu răspunde, jucătorul Barcelonei poate fi văzut refuzând să ofere autograful.