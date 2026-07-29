Tribunalul Militar a dispus începerea procesului, la capătul căruia părinții și fratele subofițerului ucis cer daune morale de 1 milion 800 de mii de euro.

Colonelul în rezervă nu își explică nici astăzi cum ar fi putut uita că are pistolul încărcat, cu cartuș pe țeavă.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Procurorii militari au reușit, pe baza mărturiilor, să refacă filmul tragediei petrecute anul trecut, în Poligonul Jandarmeriei de la Ochiuri, în județul Dâmbovița.

Pe 12 martie, un plutonier-major din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei a fost împușcat mortal din greșeală chiar de șeful Batalionului de Intervenție Antiteroristă. După două zile de pregătire tactică, inclusiv trageri în poligon cu pistolul și arma de asalt, victima participa împreună cu colegii săi la un exercițiu de capturare pe timp de noapte.

Rolul teroristului îl juca șeful lor, un colonel cu experiență din Brigada Specială, care a acționat trăgaciul pistolului fără să știe că arma era încărcată. Nu o verificase înainte, așa cum cere regulamentul.

Iozefina și Nicolae Arnăuț, părinții jandarmului împușcat: „Ne vorbesc despre tragedie și cât suferă ei.”

În rechizitoriul trimis la Tribunalul Militar București, procurorul de caz notează că „inculpatul nu-și explică de unde a fost glonț în pistolul său, cel mai probabil rămânând pe țeava pistolului din timpul tragerii la care a participat pe timpul zilei respective.”

Dosarul a trecut de camera preliminară, iar Tribunalul Militar București a decis că procesul jandarmului poate să înceapă.

Familia cere despăgubiri de 1,8 milioane de euro

Corespondent Știrile PRO TV: „Pentru că nu și-a verificat pistolul, care mai avea un cartuș pe țeavă, fostul șef al Batalionului de Intervenție Antiteroristă din Brigada Specială a Jandarmeriei Române va trebui să dea socoteală pentru acuzația de nerespectare a măsurilor de securitate în muncă. Însă, și mai grav, pentru că a declanșat în mod involuntar focul care i-a omorât subordonatul, colonelul în rezervă va fi judecat și pentru ucidere din culpă.”

Părinții și fratele subofițerului, care avea 27 de ani, au cerut câte 600 de mii de euro daune morale de la Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmerie și Brigada Specială de Intervenție.

Fostul comandant își asumă responsabilitatea și cere procedura simplificată

Avocatul apărării a declarat pentru Știrile PRO TV că fostul șef al Brigăzii de Intervenție Antiteroristă își asumă responsabilitatea pentru ambele acuzații și va cere să fie judecat pe procedura simplificată.

Astfel, limitele de pedeapsă pe care le riscă vor fi reduse cu o treime. În plus, același avocat susține că fostul jandarm este de acord să contribuie la plata daunelor morale, pe care însă le consideră exagerate.

Ancheta procurorilor militari îl vizează și pe ofițerul care a condus ședința de tragere de dinaintea tragediei, pentru că nu s-ar fi asigurat că armele folosite de jandarmi sunt descărcate și fără cartușe pe țeavă.