Asociația patronală HORA, care reunește peste 200 de companii din domeniu, transmite că numărul cererilor de insolvență a crescut cu 50%.

Localurile mici de cartier, care au mărit semnificativ prețurile, au cel mai mare risc să pună lacătul pe ușă. Clienții migrează spre zona de fast-food sau ies mai rar în oraș.

Un influencer compară prețurile din București cu cele din Zurich

Christian Grossi, influencer: „De ce dau 6 euro pentru o cafea, 30 de euro pentru micul dejun? Dragi români, acest film e pentru voi... Am venit în țara noastră de mai mult de 5 ani, deja... Dar în ultimii ani n-am mai venit dintr-un motiv clar. Anume, prețurile. Cheltuiesc tot atâția bani în București, ca în Zurich, Elveția!”

E constatarea unui vlogger american, uluit de creșterea accelerată a prețurilor din sectorul HoReCa, în țara noastră. E drept, părerile clienților sunt împărțite.

Reprezentanții industriei recunosc creșterea constantă a prețurilor, pe care 98% dintre antreprenori o pun pe seama cheltuielilor cu materia primă, transportul și energia.

Radu Dumitrescu, antreprenor: „Noi nu am crescut prețurile în același ritm cu creșterea costurilor, pentru că altfel ar fi fost foarte scump. Dacă am făcut lucrul acesta, l-am făcut pentru a menține numărul de oaspeți din restaurante. Nu este o criză, nu este capătul lumii, este doar o perioadă mai grea și de reașezare a pieței de restaurante.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Bistrourile de cartier au, în acest an, o rată de insolvență cu 50 la sută mai mare decât în 2025 și apar de două ori mai des în anunțurile de vânzare. Ele rulează adesea mai multe stiluri gastronomice, dar au o bază restrânsă de clienți, mizează pe un singur bucătar și, ca să reziste, scad în timp calitatea mâncării și a serviciilor. E un loz necâștigător. Cu mai puțini bani în buzunar, clienții sunt și mai exigenți.”

Recent, unul dintre cele mai mari lanțuri de pizzerii din lume a închis 7 din cele 28 de restaurante din România.

Românii aleg variante mai ieftine de masă

Radu Tănase, director executiv H.O.R.A.: „Luxul nu are de suferit! Partea de mijloc, în schimb, trebuie să ne stimuleze oaspeții să ne calce pragul, chiar dacă ei ne percep mai scumpi decât bugetul lor. O persoană care are un buget limitat va merge o treaptă mai jos. Zona de cantine, de servire rapidă, de fast-food.”

La nivel național, sunt peste 10 mii de shaormerii, localuri tip „împinge tava” și unități care vând sendvișuri calde sau pizza la felie. Potrivit studiului Bookingham, 74% dintre români au rărit ieșirile la restaurant pentru că nu-și mai permit costurile.