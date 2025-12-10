Lovitură pentru Mircea Lucescu. România a pierdut un titular pentru meciul decisiv din Turcia

Comisia de Disciplină a UEFA a anunţat că atacantul Denis Drăguş, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herţegovina - România 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2026, disputată pe 15 noiembrie la Zenica, a fost sancționat.

El a primit două etape de suspendare, conform site-ului FRF.

Drăguş a ispăşit deja o etapă de suspendare, în partida cu San Marino (7-1), din finalul campaniei de calificare, şi ar urma să lipsească în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, în 26 martie, la Istanbul, în faţa Turciei.

Denis Drăguş a primit cartonaşul roşu în min. 68 al meciului dintre Bosnia-Herţeovina şi România, la două minute de la intrarea sa pe gazon, după o intrare cu piciorul sus la Nikola Katic.

Federaţia Română de Fotbal aşteaptă însă motivarea oficială a deciziei şi urmează să facă apel, a anunţat FRF.

Drăguş a ispăşit deja o etapă de suspendare, în partida cu San Marino (7-1), din finalul campaniei de calificare, şi ar urma să lipsească în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, în 26 martie, la Istanbul, în faţa Turciei.

Denis Drăguş a primit cartonaşul roşu în min. 68 al meciului dintre Bosnia-Herţeovina şi România, la două minute de la intrarea sa pe gazon, după o intrare cu piciorul sus la Nikola Katic.

Federaţia Română de Fotbal aşteaptă însă motivarea oficială a deciziei şi urmează să facă apel, a anunţat FRF.

La gala caritabilă organizată la Oneşti de ONG-ul “SufletEşti” au ajuns pentru a fi vândute la licitaţie obiecte donate de Nadia Comăneci, David Popovici, Mihaela Cambei, Cătălin Moroşanu şi cluburile de fotbal FCSB, Dinamo şi Rapid.

