Între scuzele adresate poporului argentinian și mesajele destinate celor care l-au criticat, campionul mondial din 2022 a încercat să rezume în câteva rânduri o lună de competiție plină de răsturnări de situație, potrivit News.ro.

În timp ce președintele Javier Milei a deplâns o „campanie anti-argentiniană” orchestrată de Brazilia, Mexic și Partidul Democrat american, Lionel Scaloni a evocat „valul de critici acide” pe care a trebuit să îl îndure pe tot parcursul competiției.

Într-o postare publicată luni pe contul său de Instagram, selecționerul echipei Albiceleste a făcut un bilanț al Cupei Mondiale din 2026, care s-a încheiat acum o săptămână cu victoria Spaniei, după prelungiri, împotriva lui Lionel Messi și a coechipierilor săi (1-0). „După o săptămână intensă în care tristețea și bucuria s-au împletit, lacrimile și zâmbetele, anxietatea și seninătatea, nervozitatea și calmul, pot, în sfârșit, să mă așez și să scriu câteva cuvinte”, a început el.

„Adevăratul trofeu” al sacrificiului și al combativității

Antrenorul în vârstă de 48 de ani a continuat: „Îmi pare pur și simplu rău că nu am putut să vă ofer un alt trofeu și să vă aduc o nouă bucurie, o bucurie care, măcar pentru câteva zile, v-ar fi făcut să uitați toate momentele grele din viață. Dar vreau să vă amintiți ce am încercat să le arătăm acestui grup de jucători, războinicii mei, așa cum îi numeam când vorbeam cu soția mea.”

Pe lângă determinarea echipei sale, Lionel Scaloni a subliniat și criticile care au apărut pe tot parcursul competiției la adresa selecției sale, numeroși internauți strigând că ar fi vorba de o conspirație „pro-Argentina” sau denunțând jocul dezorganizat, ba chiar violent, al anumitor jucători. „Efortul, dorința, voința, atitudinea «pot să o fac», refuzul de a renunța (chiar și în momentele cele mai dificile), faptul de a da totul (chiar și când nu mai ai nimic), de a îndura valul de critici acide (din partea unor oameni care nici măcar nu ne cunosc), sângele rece, voința de a continua când picioarele nu mai răspund… Iată adevăratul trofeu”, s-a felicitat el.

Viitorul selecționerului rămâne incert

Lionel Scaloni nu a abordat, însă, problema viitorului său. Imediat după finală, a izbucnit în lacrimi în cadrul conferinței de presă: „Am deja o idee despre ce vreau să fac, îmi voi onora contractul și apoi vom vedea. Am nevoie să mă gândesc, pentru că nu știu dacă este posibil să realizez ceva la fel de măreț ca asta.”

Campion mondial în 2022, Scaloni are contract până în decembrie, dar, potrivit informațiilor din presă, prelungirea contractului său până după Cupa Mondială din 2030 a fost convenită verbal cu federația sa.