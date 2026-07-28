Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat o "întâlnire bună" cu omologul său american Donald Trump, care a avut loc marţi la Casa Albă şi în cadrul căreia s-a discutat despre posibilitatea ca Ucraina să producă interceptoare Patriot, esenţiale pentru apărarea aeriană a Kievului, transmite AFP.

"Am discutat împreună cu preşedintele despre licenţele pentru producţia de interceptoare Patriot şi despre alte idei care ar putea fi de ajutor", a declarat preşedintele ucrainean pe platforma X, în urma întrevederii cu uşile închise din Biroul Oval, care a durat aproape o oră.

La începutul lunii iulie, preşedintele Donald Trump îşi exprimase disponibilitatea de a autoriza Ucraina să producă aceste rachete sol-aer, iar întâlnirea lor are loc în contextul în care Rusia îşi intensifică atacurile asupra Ucrainei.

Înainte de întâlnire, Volodimir Zelenski îşi declarase ca prioritatea absolută "apărarea împotriva rachetelor balistice".

Potrivit ONU, iunie a fost luna cea mai mortală pentru civilii ucraineni din aprilie 2022 deoarece Rusia şi-a intensificat atacurile cu rachete balistice, care sunt deosebit de dificil de interceptat.

Doar sistemele americane Patriot sunt capabile să le doboare, însă Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete interceptoare PAC-3, o lipsă care s-a agravat după declanşarea războiului de către SUA şi Israel împotriva Iranului, în luna februarie.

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Moscova intenţionează să îşi intensifice atacurile prin desfăşurarea unor lansatoare suplimentare de rachete balistice în apropierea frontierei ucrainene şi aşteaptă noi livrări de astfel de sisteme din Coreea de Nord în luna august, a declarat pentru AFP un înalt oficial ucrainean.

"Este esenţial ca Washingtonul să autorizeze achiziţia unui lot de rachete Patriot", a adăugat sursa, refuzând să precizeze exact câte rachete solicită Kievul şi limitându-se să spună că ar trebui să fie "suficiente pentru a intercepta ceea ce foloseşte Putin într-o lună".

"Multe vor depinde de starea de spirit a preşedintelui Trump", a recunoscut oficialul înainte de întâlnire.

Numai în iulie, Moscova a lansat 120 de rachete balistice şi de mare viteză antinavă împotriva Ucrainei - dintre care doar 35 au fost interceptate - potrivit forţelor aeriene ucrainene.

Prin comparaţie, Rusia a lansat între 250 şi 320 de rachete balistice în cursul anului 2024, conform estimărilor experţilor.

Potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, întâlnirea a oferit şi o oportunitate de a discuta despre diplomaţie.

"Este important ca procesul diplomatic să fie revitalizat" pentru a pune capăt conflictului, a îndemnat el într-un mesaj pe X.

Întâlnirea a avut loc în ziua în care este programat un omagiu adus senatorului Lindsey Graham - care a murit pe 11 iulie şi pe care preşedintele ucrainean l-a descris marţi drept un "adevărat prieten al Ucrainei".

Relaţiile dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump au fost mult timp tensionate şi uneori turbulente.

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De la revenirea la putere, Donald Trump a oprit în mare parte transporturile directe de arme americane către Kiev, favorizând în schimb programul PURL, care permite europenilor să achiziţioneze arme şi ulterior să le transfere în Ucraina.

În timpul unei întâlniri memorabile din Biroul Oval din februarie 2025, cei doi preşedinţi s-au ciocnit în faţa camerelor de filmat, Donald Trump acuzându-l pe Volodimir Zelenski de ingratitudine şi de faptul că "se joacă cu al Treilea Război Mondial".

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, preşedintele SUA a arătat o atitudine mai flexibilă faţă de omologul său ucrainean.

În timpul ultimei lor întâlniri din Turcia, la începutul lunii iulie, el a remarcat că Volodimir Zelenski face o "treabă excelentă".

După întâlnirea de la Casa Albă şi ceremonia pentru Lindsey Graham de la Catedrala Naţională din Washington, preşedintele ucrainean este aşteptat la Capitoliu mai târziu în cursul zilei pentru a se întâlni cu mai mulţi senatori americani.

Se aşteaptă ca el să îi îndemne pe aceştia să adopte un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, măsuri susţinute de Lindsey Graham şi, se pare, aprobate recent de Donald Trump.

În timpul unei întâlniri săptămâna trecută la Manila, ministrul rus de externe Serghei Lavrov l-a avertizat pe omologul său american, Marco Rubio, împotriva continuării transporturilor de arme către Ucraina.