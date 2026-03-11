Un fan spaniol care călătorea din Londra pentru a ajunge la Newcastle, unde trebuia să asiste la meciul din Liga Campionilor, cu FC Barcelona, a pus adresa St James’s Park pe GPS şi a ajuns la intrarea în St James Park, stadionul echipei Exeter City, din liga a treia.

Confuzie din cauza adresei introduse pe GPS

Abia când şi-a prezentat biletul personalului, neînţelegerea a devenit evidentă, iar, în loc să-l refuze, personalul clubului Exeter City s-a înduioşat de încurcătura în care se afla spaniolul şi i-au oferit acestuia un bilet pentru meciul din Liga 1 împotriva lui Lincoln City.

„Unul dintre voluntarii noştri a venit la birou să ne anunţe că acest tip a apărut la stadion aşteptându-se să vadă pe FC Barcelona. Engleza lui nu era grozavă, dar din câte am putut înţelege, venea din Londra”, a spus Adam Spencer, responsabilul cu suporterii ai clubului Exeter City.

A primit un bilet la un alt meci

„Bănuiala mea este că a pus St James Park în telefon şi apoi a urmat pur şi simplu instrucţiunile de acolo. A fost destul de distrus şi puţin jenat. Aşa că i-am oferit un bilet şi a putut să vadă un meci pe adevăratul St James Park. Ar fi binevenit înapoi oricând.”

În timp ce fanul Barcelonei a urmărit cum gazdele de la Exeter City au pierdut cu 1-0 în faţa liderului din campionat, Lincoln City, catalanii au salvat un egal, 1-1, la Newcastle, după ce Lamine Yamal a marcat un penalty în ultimele minute ale partidei.