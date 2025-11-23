Inter - AC Milan, primul „Derby della Madonnina” pentru Cristi Chivu ca antrenor

23-11-2025 | 21:46
Chivu

Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristi Chivu, îşi face debutul duminică seara în cunoscutul ”Derby della Madonnina”, în care se confruntă cele două formaţii din Milano, Inter și AC Milan.

Cristian Matei

Potrivit cotidianului Gazzetta delloc Sport, citat de FCInterNews și preluat de Agerpres, Cristi Chivu are amintiri amestecate despre acest derby atunci când era jucătorul lui Inter Milano.

Meciul aduce în prim plan una dintre cele mai puternice rivalităţi din fotbalul italian din prima ligă.

Meciul de duminică, 23 noiembrie, este unul de şase puncte pentru cele două formaţii care se bat la titlu, dar care sunt separate de doar două puncte în clasament înaintea acestei întâlniri.

Cristi Chivu este foarte familiarizat cu magnitudinea acestei confruntări, întâlnind AC Milan în calitate de jucător al lui Inter în urmă cu un deceniu.

Chivu
Presa italiană laudă „revoluția românească” de la Inter. Cristian Chivu, antrenorul care a schimbat echipa din temelii

Românul a făcut parte din echipa lui Inter care a reuşit tripla în mandatul de antrenor al portughezului Jose Mourinho, în timpul sezonului 2009/2010.

Mai mult, Inter Milano a învins-o cu scorul de 4-0 pe AC Milan în parcursul său către titlul din acel an.

Totuşi, el a primit cartonaşul roşu pentru intrarea prin alunecare la atacantul brazilian Alexandre Pato al lui AC Milan, în sezonul următor.

Sursa: Agerpres

