Lando Norris, după ce a câştigat primul titlu de campion mondial în Formula 1: „Am făcut mulţi oameni fericiţi"

08-12-2025 | 12:20
Lando Norris
Pilotul britanic Lando Norris, încoronat campion mondial de Formula 1, duminică, după Marele Premiu de la Abu Dhabi, a declarat că este "mândru" că a făcut "mulţi oameni fericiţi", câştigând titlul "aşa cum şi-a dorit", informează AFP.

Ioana Andreescu

"Simt că am reuşit să câştig aşa cum mi-am dorit fără să fiu cineva care nu sunt. Nu am încercat să fiu la fel de agresiv pe cât poate fi Max (Verstappen) sau la fel de determinat pe cât au fost alţi campioni în trecut. Am câştigat aşa cum mi-am dorit", a spus Norris în cursul unei conferinţe de presă.

Britanicul a câştigat Campionatul Mondial cu un avans de două puncte faţă de Max Verstappen, care a luptat pentru a cincea sa coroană consecutivă.

Olandezul s-a impus în Grand Prix-ul de la Abu Dhabi

Olandezul s-a impus în Grand Prix-ul de la Abu Dhabi, în care Norris s-a clasat pe locul al treilea, suficient pentru a-şi asigura titlul.

"Max Verstappen a pilotat ca un cvadruplu campion mondial. Sunt foarte fericit că am putut lupta împotriva lui şi să mă măsor cu el", a subliniat Norris, al cărui prim titlu mondial vine după cele patru titluri consecutive ale lui Verstappen, obţinute între 2021 şi 2024.

"Sunt mândru, dar nu pentru că mă voi trezi mâine gândindu-mă: 'I-am învins pe toţi' şi că sunt campion mondial. Sunt mândru pentru că simt că am făcut mulţi oameni fericiţi", a mai spus campionul britanic, în vârstă de 26 de ani, care nu a uitat să mulţumească echipei sale, McLaren, pentru această performanţă.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-12-2025 11:12

