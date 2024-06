F1: George Russell s-a impus în Marele Premiu al Austriei. Pilotul Mercedes a câștigat cu noroc cursa

Cursa din Austria a fost una foarte disputată, duelul principal fiind cel dintre Max Verstappen şi Lando Norris. Olandezul l-a depăşit pe Norris în turul 59, dar acesta nu a renuţat la luptă. Duelul dintre cei doi nu s-a încheiat, Norris a rulat în plasa lui Max, iar în turul 64 a avut loc un incident pentru care se face vinovat pilotul olandez.

Maşinile celor doi s-a lovit, Verstappen a avut roata stânga spate distrusă în timp ce Norris a avut probleme cu direcţia monopostului şi o pană pe dreapta spate. Pe primul loc a trecut George Russell, Lando Norris a fost nevoit să abandoneze, iar Max a reintrat în luptă. Însă George Russell (McLaren) s-a impus, urmat de australianul Oscar Piastri (McLaren) şi de spaniolul Carlos Sainz (Ferrari), care a încheiat podiumul. Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a terminat pe patru, în timp ce Max Verstappen (Red Bull) a fost al cincilea.

Pentru George Russell este a doua victorie a carierei într-un Mare Premiu, notează News.ro.

RACE CLASSIFICATION (LAP 71/71)

Russell takes his second victory in F1 ????

Bravo, George ????????????#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NJTVKXMDNh