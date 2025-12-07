Lando Norris este noul campion de Formula 1. Este primul său titlu mondial din carieră
Britanicul Lando Norris (McLaren) a câştigat pentru prima dată titlul mondial în Formula 1. El s-a clasat pe locul trei în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi.
Totuși, el a obţinut punctele necesare pentru a nu pierde primul loc în clasamentul general.
Cursa a fost câştigată de Max Verstappen (Red Bull), iar pe locul doi s-a clasat Oscar Piastri (McLaren).
Norris, care a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, a încheiat sezonul cu 423 de puncte, faţă de 421 ale lui Verstappen şi 410 ale lui Piastri.
Max Verstappen a reușit performanța de a reduce o diferență de 104 puncte, la doar două.
De asemenea, la constructori titlul a fost câştigat de McLaren.
