Transylvania Open 2026 e transmis de Pro Arena și VOYO.

„Sunt extrem de fericită să fiu din nou aici, de data aceasta într-un rol complet nou pentru mine, pe terenul unde, exact acum un an, mi-am luat rămas bun de la tenisul profesionist. A fost un moment foarte emoționant, dar mai ales unul plin de recunoștință.

Un an mai târziu, simt aceeași liniște în privința deciziei mele, mândră de tot ce am realizat și hotărâtă să rămân aproape de sportul care mi-a dat atât de multe.

Sunt profund recunoscătoare pentru dragostea și sprijinul pe care le primesc în continuare de la fani. Înseamnă mai mult pentru mine decât pot exprima în cuvinte și le port cu mine în fiecare zi”, a notat Halep, care la actuala ediție a Transylvania Open este ambasador onorific al turneului.

Retragerea, anunțată la Transylvania Open 2025

În urmă cu exact un an, la 4 februarie 2025, Simona Halep, la acel moment locul 870 WTA și beneficiara unui wild card, a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de italianca Lucia Bronzetti, locul 72 mondial, scor 6-1, 6-1. Ea și-a anunțat atunci retragerea.

Sportiva din Constanța a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de Grand Slam, și 64 de săptămâni ca lider WTA.