Ukaleq Slettemark nu se fereşte să spună ce gândeşte. Cu câteva zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, biatlonista din Groenlanda l-a atacat verbal pe Donald Trump, într-un context geopolitic tensionat între Groenlanda şi Statele Unite, relatează Le Figaro.

„Eu schiez şi trag cu gloanţe oarbe, dar cum pot să ignor pe cei care se avântă în concepte atât de explozive şi se pregătesc să tragă cu gloanţe reale?”, a declarat sportiva în vârstă de 24 de ani, intervievată de Corriere della Serra.

„(Donald) Trump este la fel de nebun ca (Vladimir) Putin, nu ştim niciodată dacă ameninţările sale sunt provocări sau dacă vorbeşte serios. Dar noi vrem doar să trăim în pace, liniştiţi”, a adăugat sportiva care va participa în Italia la a doua sa Olimpiadă de iarnă după cea de la Beijing din 2022 (unde a terminat pe locul 53 la proba individuală şi pe locul 65 la sprint).

Donald Trump, un „idiot total”

Ukaleq Slettemark – sora mai mare a lui Sondre Slettemark (21 de ani), biatlonist care va concura şi el la Jocurile Olimpice sub culorile Groenlandei – îşi afirmă poziţia anti-Trump. Şi nu are de gând să concureze vreodată sub steagul american. „Dacă aş face un fel de declaraţie, desigur, probabil că nu aş mai putea intra în Statele Unite. Dar, la urma urmei, mi-ar conveni de minune", a explicat ea. "Cel mai puternic mesaj pe care îl putem transmite este că concurăm atât pentru Groenlanda, cât şi pentru Danemarca. Danezii au devenit refugiul nostru, iar faptul că concurăm alături de ei este un semn că nu avem nicio intenţie de a face parte din Statele Unite.”

La jumătatea lunii ianuarie, în marja etapei Cupei Mondiale de biatlon de la Ruhpolding (Germania), Ukaleq Slettemark îl numise deja pe Donald Trump „un idiot total” care „nu înţelege nici cultura noastră, nici tipul de societate care este Groenlanda”.