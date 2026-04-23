Se numește mișcare și este medicament deoarece crește HDL colesterolul, colesterolul bun din organism, în mod natural. Nu există un ajutor mai eficient, care să poată mări colesterolul bun.

Exercițiile de forță sunt excelente, cu o condiție, să nu fie însoțite de anabolizante. Medicamentele, care cresc masa musculară, anulează de fapt efectul bun al mișcării. Scad colesterolul bun, HDL colesterol:

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Iau anabolizante pentru sala, să meargă la sală să facă mușchi, chiar daca faci mișcare și zici că e bine. Prin acele medicamente anabolizante să scadă nivelul de HDL colesterol. Colesterol bun, el preia colesterol din vasele de sânge, excesul de colesterol și îl tranportă către ficat să fie metabolizat. Asta face diferența între colesterol rău și bun, direcția pe care el o ia în organism, colesterolul bun se îndreaptă către ficat unde vă fi distrus și metabolizat, colesteol rău se îndreaptă spre vasele de sânge unde vă fi depus sub formă de placi”.

Valoare optimă pentru colesteroul bun, HDL colesterol, este 60. Aceste sfere, numite HDL colesterol, sunt dependente de fapt de mișcare. Ca să își crească numărul, deci să crească protecția cardiovasculară.

Dr. Anca Sima, expert lipide: „Cresc ca număr, ca valoare. Când cineva se apucă să facă execiții acesta crește. Nu există la ora actuală niciun medicamet care să inducă crestere HDL”.

Invers, sedentarismul scade colesterolul bun.

Corespondent PRO TV: „Ce pot să fac să revină HLD colesterol, colesterolul bun, la normal. Nu să crească, dar măcar să revină la valoarea obișnuită. Trebuie să scad în greutate cel puțin 5% din valoarea corporală. Dacă renunț la fumat, colesterolul bun poate să revină la normal în aprovimativ 3 luni. Iar dacă am diabet, odată ce îl controlez, e posibil și colesterolul bun să redenina normal, ne spun medicii”.

După mișcare, când mâncați, includeți avocado ori ulei de măsline, migdale sau nuci. Și acestea cresc suplimentar producția de HDL colesterol.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Sunt persoane care iau rezoluții la început de an fac activiate fizică o lună- două și apoi de lasă, chiar dacă nu poți în fiecare zi, te duci de 2-3 pe săptămână, să fie ceva sistematic, consecvent și menținut pe tot parcursul anului”.