„Este o mare onoare să fiu aici”, a spus Klopp. „Aveam o idee cât de mare este sarcina, dar când ești implicat, simți responsabilitatea și mai mult. Este o zi foarte specială pentru mine. Acum aștept cu nerăbdare această sarcină specială din fotbalul german, pe care o vom aborda împreună cu umilință și răbdare: să dezvoltăm o echipă care luptă unii pentru alții, care se bucură de fotbal și în spatele căreia cetățenii țării noastre se pot uni cu deplină convingere.”

Președintele Federației Germane de Fotbal (DFB), Bernd Neuendorf, a declarat că discuțiile au trecut prin niște „probleme complexe”, dar „el a fost de la bun început candidatul nostru preferat”, potrivit Agerpres.

Fostul antrenor al Borussiei Dortmund și Liverpool a fost prima opțiune imediată a DFB pentru a-l înlocui pe Julian Nagelsmann, care a demisionat după eliminarea din șaisprezecimile Cupei Mondiale în fața Paraguayului, în iunie.

Klopp va conduce Germania până la Cupa Mondială din 2030

Klopp a fost director global de fotbal la divizia sportivă a producătorului de băuturi Red Bull, dar acum va conduce Germania în Liga Națiunilor, calificările pentru EURO 2028 și calificările pentru Cupa Mondială din 2030. Contractul său va începe pe 15 august.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Klopp urmează să semneze un contract pe patru ani și va încasa aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pe an. Este un salariu care îl plasează printre cei mai bine plătiți selecționeri din fotbalul mondial, scrie givemesport.

Primul său meci ca antrenor va fi împotriva Olandei, la Amsterdam, pe 24 septembrie, în meciul de deschidere al Germaniei din Liga Națiunilor. Tehnicianul german, în vârstă de 59 de ani, a câștigat două titluri în Bundesliga la Dortmund, plus unul în Premier League și o Ligă a Campionilor la Liverpool, printre altele.

A părăsit Liverpool în mai 2024 pentru a lua o pauză de la antrenorat, dar a spus, în timpul discuțiilor cu DFB, că bateriile sale sunt acum „reîncărcate”.

Discuțiile s-au concentrat pe diversele sale contracte de publicitate și dacă acestea s-ar potrivi cu DFB. În cele din urmă, s-au găsit soluții după săptămâni de discuții, care au fost ușor îngreunate de faptul că Klopp se afla în SUA pentru Cupa Mondială, în calitate de expert MagentaTV.

Acord cu Red Bull și schimbări importante în staff

El a spus că Red Bull a ajuns la un acord „generos” pentru a-l lăsa să părăsească un loc de muncă în care supraveghea echipele Red Bull din întreaga lume, inclusiv RB Leipzig și New York Red Bulls.

DFB va plăti un milion de euro fundației Red Bull ca și compensație, iar stadionul lui RB Leipzig va găzdui trei meciuri ale Germaniei până în 2030.

Klopp devine al 13-lea selecționer al echipei masculine a Germaniei, care a câștigat ultimul său titlu mondial în 2014.

Secunzii săi de lungă durată, Peter Krawietz și Pepijn Lijnders, precum și fostul său jucător de la Dortmund, Sven Bender, au fost, de asemenea, aprobați de DFB ca antrenori asistenți.

Campionul mondial din 2014, Per Mertesacker, care a petrecut opt ani conducând academia de tineret a lui Arsenal, devine, de asemenea, director general pentru sport al DFB începând din ianuarie.