Președintele gigantului sud-coreean SK Group, Chey Tae-won, a fost obligat de o instanță din Coreea de Sud să îi plătească fostei sale soții, Roh Soh-yeong, suma de 944 de miliarde de woni (aproximativ 644 de milioane de dolari), într-un proces de divorț pe care presa locală l-a numit „divorțul secolului”, potrivit BBC.

Hotărârea nu este încă definitivă și stabilește o despăgubire mai mică decât cea de 1.380 de miliarde de woni, pe care o instanță inferioară i-o impusese lui Chey în 2024.

Ce a aflat fosta soția a omului de afaceri

Procesul are loc la mai bine de un deceniu după destrămarea căsniciei dintre Chey și Roh, fiica fostului președinte sud-coreean Roh Tae-woo. Relația s-a încheiat după ce s-a aflat că omul de afaceri avea un copil cu o altă femeie.

Avocații lui Chey au transmis că acesta „regretă profund că procedurile de divorț au provocat îngrijorare multor oameni” și au precizat că vor decide pașii următori după analizarea motivării instanței.

SK Group este unul dintre cele mai mari chaebol-uri din Coreea de Sud, conglomerate controlate de familii care domină economia țării.

Verdictul vine după ani de dispute privind împărțirea averii acumulate în timpul celor 35 de ani de căsnicie.

În procesul din 2024, avocații lui Roh au susținut cu succes că tatăl acesteia, fostul președinte Roh Tae-woo, l-a sprijinit financiar pe Chey în dezvoltarea afacerii.

Instanța a concluzionat atunci că fostul șef al statului i-ar fi oferit în 1991 suma de 30 de miliarde de woni provenită dintr-un fond secret și a decis că Chey trebuia să îi plătească fostei soții 1.380 de miliarde de woni.

Însă Curtea Supremă a anulat ulterior acea hotărâre, apreciind că banii proveneau din fonduri obținute ilegal și nu puteau fi considerați parte din bunurile comune ale soților.

Cazul a captat atenția întregii Corei de Sud.

Ce e SK Group

SK Group a fost înființat în 1953 ca o companie textilă, însă s-a extins rapid în numeroase domenii și a devenit unul dintre cele mai mari conglomerate din țară.

Astăzi, este al doilea cel mai mare chaebol din Coreea de Sud, după Samsung. Milioane de sud-coreeni folosesc serviciile SK Telecom și alimentează la benzinăriile SK.

Grupul a câștigat notorietate la nivel mondial datorită subsidiarei SK Hynix, unul dintre cei mai importanți producători de semiconductori, care furnizează cipuri inclusiv pentru Nvidia și a devenit un actor-cheie în boom-ul inteligenței artificiale.

În luna mai, SK Hynix a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari sud-coreeni în capitalizarea bursieră pe piața locală, iar luna trecută președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, l-a lăudat public pe Chey Tae-won, alături de președintele Samsung, Lee Jae-yong, numindu-i „eroi ai poporului coreean”.

Tot recent, compania a atras 26,5 miliarde de dolari prin listarea acțiunilor la Bursa din New York, cea mai mare ofertă publică inițială realizată vreodată în SUA de o companie străină.