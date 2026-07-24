Acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, și Tesla au înregistrat scăderi puternice joi, după ce ambele companii au anunțat investiții și cheltuieli mai mari pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, alimentând temerile investitorilor, potrivit CNBC.

Titlurile Tesla au închis ședința de tranzacționare cu un declin de 14,5%, cea mai slabă zi bursieră din martie 2025, în timp ce acțiunile Alphabet au scăzut cu 7,1%.

În urma acestor evoluții, Tesla a pierdut aproximativ 200 de miliarde de dolari din valoarea de piață, iar Alphabet aproape 300 de miliarde de dolari.

Ambele companii au raportat miercuri un flux de numerar liber negativ pentru al doilea trimestru.

Alphabet și-a majorat estimarea privind investițiile de capital (capex) pentru acest an la 195–205 miliarde de dolari, față de prognoza anterioară de 180–190 de miliarde de dolari, și a avertizat că acestea vor continua să crească și în 2027.

La rândul său, Tesla a anunțat că investițiile de capital au crescut cu 142% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 5,79 miliarde de dolari în trimestrul al doilea. Compania estimează că va investi peste 25 de miliarde de dolari în acest an.

Și Amazon a fost afectată de valul de vânzări de pe bursă. Acțiunile companiei au scăzut cu 4,6%, ceea ce a șters aproximativ 120 de miliarde de dolari din capitalizarea sa de piață.

Musk: „Va fi cel mai bun randament al investițiilor”

În încercarea de a calma investitorii, Elon Musk a susținut că investițiile record vor aduce beneficii importante companiei.

„Acesta este un an cu investiții de capital masive. Sunt convins că toate proiectele în care investim vor genera randamente extraordinare, poate cele mai bune pe care le-am văzut vreodată”, a declarat Musk în conferința cu investitorii.

El a precizat că o parte importantă din fonduri este direcționată către producția de semiconductori și dezvoltarea robotului umanoid Optimus. Tesla a anunțat că instalează deja primele linii de producție pentru robot și că fabricarea acestuia va începe în curând.

Google spune că nu are suficientă capacitate pentru cererea de AI

Directorul financiar al Alphabet a explicat că majorarea investițiilor este determinată de nevoia de a extinde infrastructura necesară pentru a răspunde cererii tot mai mari de servicii bazate pe inteligență artificială.

Compania susține de mai mult timp că nu dispune încă de suficientă putere de calcul pentru a satisface cererea clienților.

Ben Barringer, director de cercetare în tehnologie la Quilter Cheviot, a declarat pentru CNBC că investitorii sunt preocupați atât de creșterea accelerată a cheltuielilor, cât și de perspectivele privind reducerea marjelor de profit. În plus, întârzierile în lansarea modelului Gemini 3.5 Pro și lipsa unor produse noi spectaculoase ridică semne de întrebare cu privire la avantajul competitiv obținut până acum prin investițiile în AI.

Există și vești bune

În ciuda reacției negative a pieței, rezultatele financiare au inclus și semnale pozitive.

Veniturile diviziei Google Cloud au crescut cu 82%, până la 24,8 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor.

Alison Porter, manager de portofoliu la Janus Henderson, a declarat pentru CNBC că acesta este unul dintre cele mai solide trimestre pentru Alphabet din ultimii cinci ani și un indicator important pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale.

Ea a remarcat și creșterea marjei operaționale a Google Cloud, de la 20,7% în urmă cu un an la 35,6% în al doilea trimestru al acestui an, considerând că investițiile în AI încep să producă rezultate concrete.

Și Tesla a raportat evoluții pozitive în activitatea de bază. Divizia auto a generat 20,52 miliarde de dolari venituri, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut.